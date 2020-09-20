В сети появилось видео того, как сотрудники милиции заводят Александра Помидорова в автозак.

Чуть позже данную информацию подтвердили в ГУВД Мингорисполкома.





- Да, Александр Помидоров был задержан. Он доставлен в Заводское РУВД Минска в рамках административного процесса, - рассказала официальный представитель ведомства Наталья Ганусевич.





Вместе с Александром Помидоровым был задержан и лидер гомельской группы God’s Tower Владислав Новожилов.





Музыканты находятся на Окрестина.