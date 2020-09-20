Об этом заявила прессекретар Министерства Ольга Чемоданова.





По ее словам, в МВД есть все средства и технологии, которые позволят установить и привлечь к ответственности большинство виновных в утечке данных.





Напомним: вчера telegram канал Nexta опубликовал данные 1003 сотрудников белорусского МВД, причастных к задержаниям и избиения протестующих. Авторы канала получили информацию о сотрудниках правоохранительных органов "благодаря кибер-партизанам".