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МВД Беларуси обещает найти тех, кто "слил" данные сотрудников ведомства

МВД Беларуси отреагировало на публикацию личных данных 1003 белорусских полицейских в Telegram-канале NEXTA.


Об этом заявила прессекретар Министерства Ольга Чемоданова.

По ее словам, в МВД есть все средства и технологии, которые позволят установить и привлечь к ответственности большинство виновных в утечке данных.

Напомним: вчера telegram канал Nexta опубликовал данные 1003 сотрудников белорусского МВД, причастных к задержаниям и избиения протестующих. Авторы канала получили информацию о сотрудниках правоохранительных органов "благодаря кибер-партизанам".
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