«Музей» Владимира Высоцкого открылся в Копыльском районе





Как говорит Надежда Высоцкая — она работает искусствоведом и является профессором университета) — это не музей, а просто гостиный дом 1917 года, где ей удалось организовать три экспозиции, одна из которых как раз посвящена жизни и творчеству Владимира Высоцкого. Сюда можно будет попасть бесплатно, но по предварительной договоренности с хозяйкой.





— В этом доме я собрала экспонаты в нескольких экспозициях. В сенях можно ознакомиться с народным искусством нашей местности. В следующей комнате нашел отражение период 1917-го — 1920-х годов в контексте белорусско-американских взаимоотношений (ведь местные жители тогда ездили в Америку) — там помещены фотографии того времени, сделанные в Нью-Йорке, а также бытовые вещи. А потом зал, который называется «Высоцкий и его эпоха», где собраны артефакты, связанные с Владимиром Семеновичем, — пластинки, пленки, более 20 альбомов фотографий, забытые стихи, большой шкаф книг самиздата разных лет, — рассказывает Надежда Высоцкая. — Также я собирала красивые афиши, связанные с ним. И многие другие вещи, которыми пользовался Высоцкий. В основном все дарили люди, любители его творчества, а что-то я покупала в Германии, Франции, Италии, России. Ведь стремилась сделать эту экспозицию красивой, чтобы она передавала атмосферу эпохи... Непросто Владимиру тогда жилось, но рожденные им произведения стали классикой.





Надежда Федоровна говорит, что они с Высоцким очень похожи внешне, что ее даже удивляет. А самого поэта она характеризует как «интеллигентного человека с особой энергетикой». Он мог собирать возле себя людей, но вместе с тем был непредсказуемой и сложной личностью. С ним всегда было интересно находиться в одной компании. Возможно, этим и привлекал внимание к себе и ко всему, что создавал. И теперь у поклонников Владимира Высоцкого будет еще одно место, где они смогут вспомнить его и почувствовать атмосферу его жизни и творчества.