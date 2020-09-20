Субботние сводки таковы: более 291,2 тысячи заболевших по всему миру, 92,7 тысячи из них приходятся на Индию, 44,5 тысячи - на всю Европу. Франция вчера объявила о 13,4 тысячи новых заболевших - по этому показателю страна занимает четвертое место в мире после «большой тройки» (Индия, США и Бразилия). В России суточный прирост вернулся на отметку более 6 тысяч пациентов, Украина заявила о 3,2 тысячи ковид-пациентов. Увы, наши восточные и южные соседи остаются лидерами по суточной смертности - 144 и 48 умерших соответственно, пишет "Вечерний Брест"





Вызывает тревогу и ситуация в Польше, где вчера было отмечено более тысячи новых заболевших и 12 летальных исходов. За все время пандемии западные соседи ни разу не достигали четырехзначной отметки (прежний антирекорд - 903 пациента за сутки). В течение последних дней наблюдается и рост активных случаев, хотя до 14 сентября наблюдался постоянный спад.





На утро воскресенья, 20 сентября, количество подтвержденных случаев COVID-19 вплотную приблизилось к 31 миллиону.