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В Польше – больше тысячи больных COVID-19 за сутки. «Прирастают» Россия и Украина

Ситуация с коронавирусом в мире не улучшается.


Субботние сводки таковы: более 291,2 тысячи заболевших по всему миру, 92,7 тысячи из них приходятся на Индию, 44,5 тысячи - на всю Европу. Франция вчера объявила о 13,4 тысячи новых заболевших - по этому показателю страна занимает четвертое место в мире после «большой тройки» (Индия, США и Бразилия). В России суточный прирост вернулся на отметку более 6 тысяч пациентов, Украина заявила о 3,2 тысячи ковид-пациентов. Увы, наши восточные и южные соседи остаются лидерами по суточной смертности - 144 и 48 умерших соответственно, пишет "Вечерний Брест".

Вызывает тревогу и ситуация в Польше, где вчера было отмечено более тысячи новых заболевших и 12 летальных исходов. За все время пандемии западные соседи ни разу не достигали четырехзначной отметки (прежний антирекорд - 903 пациента за сутки). В течение последних дней наблюдается и рост активных случаев, хотя до 14 сентября наблюдался постоянный спад.

На утро воскресенья, 20 сентября, количество подтвержденных случаев COVID-19 вплотную приблизилось к 31 миллиону.
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