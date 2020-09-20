



Напомним, вечером 17 сентября в Минске в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности) была задержана координаторка Волонтерской службы "Весны" Марфа Рябкова. Задержание проводили сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК). Уголовное дело ведет управление Следственного комитета по Минску. Днем 18 сентября стало известно, что Марфа находится в изоляторе временного содержания на ул. Окрестина.





На следующий день Совет Правозащитного центра "Весна“ выступил с заявлением, в котором требуют от властей Республики Беларуси немедленно освободить из-под стражи правозащитницу ПЦ ”Весна" Марфу Рабкову и прекратить уголовное преследование в отношении нее, а также пресечь любые попытки давления и преследования в отношении членов ПЦ ”Весна" и других белорусских правозащитников.





"Преследование Марфы Рабковой в связи с ее легитимной правозащитной деятельностью расценивается нами как ничем не скрытая кампания по запугиванию и давлению на всю организацию в целом.





Мы заявляем, что несмотря на все препятствия и давление, мы будем продолжать свою правозащитную деятельность на благо всего белорусского общества", - говорится в заявлении.





18 сентября международная правозащитная организация Amnesty International признала Марфу Рабкову узником совести. Amnesty считает, что Марфа Рабкова стала жертвой преследования исключительно за свою работу по защите прав человека.





Обсерватория по защите правозащитников, партнерство Всемирной организации против пыток (OMCT) и FIDH, выступила со срочным заявлением, в котором просит вмешаться в ситуацию с уголовным преследованием правозащитницы Марфы Рабковой. Обсерватория призывает белорусские власти при любых обстоятельствах гарантировать физическую и психологическую неприкосновенность Марфы Рабковой и немедленно и безоговорочно освободить ее.





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