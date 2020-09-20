Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным
Он назвал разработку боевого яда «преступным бизнесом» и пояснил, что посвятил всю свою последующую жизнь борьбе против применения отравляющих веществ
Вил Мирзаянов, Фото Facebook
Химик и один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным в эфире телеканал «Дождь».
«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил химик, с 1995 года проживающий в США.
Он отметил, что всю последующую жизнь посвятил себя борьбе против применения боевых ядов.
10:06 20/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение