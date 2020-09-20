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Все минские кинотеатры вернутся к работе с 24 сентября

Все минские кинотеатры, входящие в сеть "Киновидеопрокат" Мингорисполкома, вернутся к работе 24 сентября, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на гендиректора предприятия Павла Скалабана.



"Сейчас мы работаем пятью кинотеатрами, но с 24 сентября откроем все залы премьерой российского фильма "Стрельцов", - рассказал Скалабан.

Всего в сеть входит 13 кинотеатров. С 16 апреля показы во всех из них, исключая "Беларусь", были приостановлены. Причинами, по информации представителей "Киновидеопроката", стали перенос крупных кинорелизов, а также эпидемиологическая ситуация и спад зрительской активности. "Мы уверены, как только вернутся ожидаемые премьеры, вся сеть кинотеатров возобновит свою работу в обычном режиме", - отмечали в УП "Киновидеопрокат". В конце августа-начале сентября часть кинотеатров открылась такими крупными релизами, как "Довод" и "Мулан".

Фильм "Стрельцов", с которого "Киновидеопрокат" намерен вернуться к полноценной работе столичных кинотеатров, представляет собой биографическую спортивную драму, снятую режиссером Алексеем Учителем. Фильм повествует о судьбе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова и его пути от начала звездной карьеры до тюремного заключения. Роль Стрельцова исполняет актер Александр Петров.
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