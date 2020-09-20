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Житель Быхова, которого отправили на недосиженные сутки, объявил голодовку в местном изоляторе

Житель Быхова Владимир Гарунов, которого отправили на «недосиженные сутки», объявил голодовку в местном изоляторе. Об этом сообщает Радыё Свабода со ссылкой на жену Гарунова.


Напомним, Владимира Гарунова задержали 17 сентября в Быховском РОВД, куда он пришел по повестке. 10 августа мужчину задержали в Могилеве во время разгона акций протеста. Тогда ему присудили 15 суток, но через 5 дней, как и многих других в те дни, «амнистировали». Быховчанин получил профилактическое предупреждение, что отсидеть оставшиеся сутки придется, если он совершит аналогичное правонарушение.

В акциях протеста Владимир Гарунов с тех пор участия не принимал, и могилевские правозащитники полагают, что оснований задерживать мужчину у милиции не было. Особенно с учетом того, что других «амнистированных» в августе, которые с тех пор не принимали участия в акциях, милиция не задерживает. По мнению правозащитников, реальной причиной задержания может быть то, что Владимир Гарунов рассказал им о жестоком обращении и избиениях в милиции.
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