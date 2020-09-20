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ООН: пандемия отбросила мир на 25 лет назад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса отбросила мир на 25 лет назад в достижении некоторых из Целей устойчивого развития ООН, сообщает НТВ.



"Правда в том, что весь тот прогресс, который был достигнут по всему миру в деле борьбы с бедностью, голодом, а также на многих других направлениях, теперь оказался под большим вопросом. В некоторых областях мы отброшены на 25 лет назад", - отметил Антониу Гутерриш.

Генсек призвал мировое сообщество "воспользоваться преимуществами, которые дает масштабная мобилизация ресурсов, брошенных на восстановление после пандемии", и направить усилия на то, чтобы в будущем в мире было "больше инклюзивности, равенства, справедливости и экологичности".

Гутерриш также обратил внимание на то, что развитые страны могут направить много средств на восстановление после кризиса, но другим государствам потребуется помощь. Речь, по словам генсека, в частности, идет о списании или реструктуризации внешних долгов.

Документ о Целях устойчивого развития ООН был принят государствами — членами организации в 2015 году. Среди поставленных задач — ликвидация голода и нищеты, снижение уровня неравенства, обеспечение гендерного равенства, обеспечение качественного образования.
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