



"С помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерениях фигуранта применить химические препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц, сведения о которых размещены в одном из деструктивных телеграмм-каналов",- заявил в сюжете телеканала "Беларусь-1" анонимный сотрудник правоохранительных органов, на одежде которого было написано ГУБОПиК.





Он также утверждает, что Латыпов "вынашивал планы обработать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя".





Кроме того, по данным анонимного сотрудника правоохранительных органов, минчанин "через интернет-мессенджеры и социальные сети занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и управления". Кроме того, он являлся одним из организаторов несанкционированных акций в столице "по размещению на фасадах зданий запрещенной символики, флагов, мурала".





Сюжет аналогичного содержания появился и на других белорусских госканалах.





По информации телеканала ОНТ, в отношении Латыпова уже возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков. Кроме того, его подозревают в организации незаконного канала поставки на территорию страны химических веществ под видом товаров народного потребления.