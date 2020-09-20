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ГосТВ рассказало страшилку про защитника мурала с "диджеями перемен"

Правоохранительные органы подозревают жителя Минска Степана Латыпова в намерении применить химические препараты против сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что Степан Латыпов защитник мурала с диджеями перемен, после задержания которого правоохранители вломились к нему в квартиру.  

"С помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерениях фигуранта применить химические препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц, сведения о которых размещены в одном из деструктивных телеграмм-каналов",- заявил в сюжете телеканала "Беларусь-1" анонимный сотрудник правоохранительных органов, на одежде которого было написано ГУБОПиК.

Он также утверждает, что Латыпов "вынашивал планы обработать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя".

Кроме того, по данным анонимного сотрудника правоохранительных органов, минчанин "через интернет-мессенджеры и социальные сети занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и управления". Кроме того, он являлся одним из организаторов несанкционированных акций в столице "по размещению на фасадах зданий запрещенной символики, флагов, мурала". 

Сюжет аналогичного содержания появился и на других  белорусских госканалах. 

По информации телеканала ОНТ, в отношении Латыпова уже возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков. Кроме того, его подозревают в организации незаконного канала поставки на территорию страны химических веществ под видом товаров народного потребления.
"Белорусский партизан"
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