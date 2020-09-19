В Гомельском изоляторе почти неделю голодает арестованный

«Ездил в ИВС, чтобы передать передачу Александру Лукомскому, который держит голодовку уже четвёртые сутки. Передачу у меня не приняли, сославшись на то, что могут это сделать лишь близкие родственники», — написал Митько.





По его словам, у Александра нет родственников в Беларуси, а в ИВС отказались передать ему даже тёплую одежду.





44-летнего Александра Лукомского задержали 13 сентября за участие в акции и осудили на 10 суток административного ареста.



