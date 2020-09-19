В Гомельском изоляторе почти неделю голодает арестованный
В гомельском ИВС с 13 сентября в знак протеста против задержания голодает Александр Лукомский.Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Вадим Митько, которого ранее задерживали за участие в массовом мероприятии.
«Ездил в ИВС, чтобы передать передачу Александру Лукомскому, который держит голодовку уже четвёртые сутки. Передачу у меня не приняли, сославшись на то, что могут это сделать лишь близкие родственники», — написал Митько.
По его словам, у Александра нет родственников в Беларуси, а в ИВС отказались передать ему даже тёплую одежду.
44-летнего Александра Лукомского задержали 13 сентября за участие в акции и осудили на 10 суток административного ареста.
21:47 19/09/2020
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