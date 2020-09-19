+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Гомельском изоляторе почти неделю голодает арестованный

В гомельском ИВС с 13 сентября в знак протеста против задержания голодает Александр Лукомский.Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Вадим Митько, которого ранее задерживали за участие в массовом мероприятии.

«Ездил в ИВС, чтобы передать передачу Александру Лукомскому, который держит голодовку уже четвёртые сутки. Передачу у меня не приняли, сославшись на то, что могут это сделать лишь близкие родственники», — написал Митько.

По его словам, у Александра нет родственников в Беларуси, а в ИВС отказались передать ему даже тёплую одежду.

44-летнего Александра Лукомского задержали 13 сентября за участие в акции и осудили на 10 суток административного ареста.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]