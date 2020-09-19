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Красота – страшная сила. Женщины отбили байкера от силовиков

Один субботний инцидент был связан с попыткой силовиков задержать одного из мотоциклистов, проезжавших мимо и сигналивших участницам акции.

Фото: РИА новости

Это произошло на стоянке рядом с бизнес-центром "Европа". Завязалась небольшая потасовка, после чего к мотоциклисту и силовикам подошла основная масса протестующих. Им удалось отбить байкера. В момент, когда участницы акции пытались вытащить мотоциклиста из рук силовиков, к ним вышли бойцы внутренних войск. Задержаний они не производили, только оттеснили протестующих от места потасовки.
РИА Новости
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