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В Пинске хасидам для празднования нового года отдали школу

18 сентября порядка 450 хасидов прибыли в город. Большинство из них обосновались в гостиницах, на съёмных квартирах, порядка 150 — в палаточном городке на базе Еврейской общеобразовательной школы «Бейс-Агарон». Доставку и разворачивание палаток организовали спасатели Брестчины (Столинского РОЧС, Пинского ГРОЧС, ПАСО УМЧС), сообщает Брестское областное управление МЧС.



Вечером в школе началось празднование Рош ха-Шана. Еврейский новый год пройдёт с 18 по 20 сентября.


Паломники, подобно всем еврейским праздникам, первый день праздника проводили в молитве. Иудеи считают, что в это время Бог судит весь мир. Считается, что на небесах предопределяется доход каждого человека в наступающем году. Согласно рабби Элиэзеру, в эти дни был сотворён мир.

 
Евреи считают, что на небесах выносится решение: кому — жить, а кому — умереть. Молитвенные службы в эти дни должны повлиять на решение Творца. В богослужении на праздник преобладают мотивы самоанализа и покаяния. Тем не менее, искренняя вера в то, что Господь желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник.

Характерная черта празднования Рош ха-Шана — трубление во время синагогальной службы в шофар. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию.

В первый вечер Рош ха-Шана принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в «Книгу жизни». Во время праздничной трапезы по традиции обмакивают хлеб (обычно круглую халу), над которым было произнесено благословение, в мёд, чтобы наступающий год был сладким. Также существует обычай на Рош ха-Шана есть яблоки с мёдом.
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