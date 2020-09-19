











Свое летоисчисление иудеи ведут от сотворения мира. Таким образом, наступающий год будет 5781-м с тех пор, как бог создал Адама и Еву.





Новый год иудеи отмечают в течение двух дней - в минской синагоге на улице Шорной, 20 Рош ха-Шана начали праздновать в пятницу вечером.





По словам раввина Григория Абрамовича, как правило, иудейский новый горд припадает на сентябрь по Григорианскому календарю.





Протрубить в шофар





По его словам, первым, с точки зрения значимости, символом нового года является бараний рог.





"Шофар может быть не только барана, но и другого кошерного дивного, который полностью пропускает звук и без трещин. Звуки, которые получаются при трублении в шофар, ведут еврейскую душу одновременно и к раскаянию, и в то же время символизируют, что всевышний царствует над миром".









Чтение молитв





Кроме того, иудеи на новый год обязательно читают специальные главы из священных книг, а также просят всевышнего простить за проступки, совершенные в прошлом году.





"Рош ха-Шана - не тот новый год, который мы празднуем 31 декабря. Здесь тоже есть радость, но для евреев это день суда и трубленная в шофар, поэтому молитвенная часть очень важна", - отметил раввин.





По его словам, иудеи верят, что есть три вещи, которые могут изменить суровый приговор, который им был вынесен всевышним - это молитва, раскаяние и тяга к справедливости.





Яблоки и мед - еврейский новый год





Григорий Абрамович напомнил, что нет еврейского праздника без еды.





"Традиционное угощение на наш новый год - яблоки с медом. Яблоко евреи едят, чтобы год был крепким и хорошим. А мед, чтобы он был сладким", - пояснил раввин.





При этом он отметил: "Мы как яблоко - хорошее и сочное, но можем портиться, а мед поддерживает и сохраняет нас. Мед - наши молитвы".









На еврейский новый год - на столе всегда есть голова рыбы - как символ того, что каждый хочет быть в голове, а не в хвосте.





По словам Абрамовича, традиционными для новогоднего стола белорусских иудеев являются морковь и свекла. "Морковку надо съесть для того, чтобы суровый приговор, если он есть, был отменен, а свекла - против врагов", - пояснил р вин.





Также в этом году на столе у белорусских иудеев - средневековый лук порей.





"Почему он сегодня здесь - это как символ единения иудейстких общин", - сказал раввин и добавил, что в условиях коронавируса, когда не все могут прийти в синагогу, момент единения очень важен.





В этом году праздник Рош ха-Шана был ознаменован скоплением тысяч хасидов на границах с Украиной, куда их не пустили из-за коронавирусных ограничений. Многие остались встречать новый год в Беларуси, присоединились к общинам ортодоксального иудаизма. Синагогу на Шорной посещают иудеи прогрессивного иудаизма, у них молятся вместе и мужчины, и женщины, поэтому хасиды не могли прийти сюда.











