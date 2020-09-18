Невесты: «Символ новой чистой Беларуси»

Фото: Надежда Вишневская





10 гродненок вышли 17 сентября на акцию за Беларусь в образе невест, одетых в бело-красно-белые платья. Они выбрали этот образ, потому что это чистота и невинность. Да и других способов, кроме как через искусство, в Беларуси протестовать не осталось, считают они.





— Нас лишили в последнее время всех законных способов протеста, всех законных способ сопротивляться системе, и арт-проекты помогают нам выразить свое недовольство и свою позицию в отношении этого вопроса. К тому же девочки в этом «сезоне» показали себя как очень сильный сплоченный коллектив, — сказала Hrodna.life одна из участниц. — Нужно участвовать во всех инициативах, которые появляются в нашем городе. Это единственный способ показать себя, сказать, что мы думаем, и быть услышанными или увиденными.





Девушки вышли на протест против насилия. «Все знают, что после выхода женщин на улицы протесты перетекли в более мирное русло. Мы хотим выступить символом мирных перемен и мирных протестов в Беларуси. Невесты — это невинные панны, которые выходят в белых чистых платьях. Это символ новой чистой Беларуси, — сказала Hrodna.life еще одна участница акции.









— Я считаю, что каждый человек в современной Беларуси имеет право на выражение собственного мнения. Нас должны услышать, потому что-то, что творится теперь, — это что-то невозможное. Образ невесты — это чистота, честность, невинность и мир. Мы за мир во всем мире и против насилия, — сказали участницы Hrodna.life.



