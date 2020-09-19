Об этом сообщает gomel.today со ссылкой на главу черниговской областной организации общества Красного Креста Оксана Мудрая.









По ее словам, эту информацию ей предоставили белорусские коллеги из Красного Креста. Также по состоянию на вчерашний день известно, что заболевшие отказались от госпитализации и остались на границе.





Сегодня утром хасиды решили покинуть пункт пропуска, и вернуться в Беларусь, чтобы отпраздновать еврейский Новый год в Гомеле и Пинске.



