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У четырех паломников-хасидов, которые несколько дней провели на границе, выявили коронавирус

У четырех паломников-хасидов, которые несколько дней провели на нейтральной территории между пунктами пропуска «Новая Гута» и «Новые Яриловичи» обнаружили коронавирус

 Об этом сообщает gomel.today со ссылкой на главу черниговской областной организации общества Красного Креста Оксана Мудрая.


По ее словам, эту информацию ей предоставили белорусские коллеги из Красного Креста. Также по состоянию на вчерашний день известно, что заболевшие отказались от госпитализации и остались на границе.

Сегодня утром хасиды решили покинуть пункт пропуска, и вернуться в Беларусь, чтобы отпраздновать еврейский Новый год в Гомеле и Пинске.
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