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В Беларуси за сутки нашли 11 человек, пропавших в лесах

Сегодня, 19 сентября, в МЧС поступило 14 сообщений о пропавших гражданах в лесах на территории 11 районов Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской областей. 

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

В поисковых работах были задействованы 41 единица техники и 133 человека, в том числе 21 единица техники и 59 работников МЧС. Уже найдены 11 человек. Поиски трех пропавших в Островецком районе Гродненской области, в Кличевском и Осиповичском районах Могилевской области продолжаются.
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