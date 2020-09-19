В Беларуси за сутки нашли 11 человек, пропавших в лесах

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.





В поисковых работах были задействованы 41 единица техники и 133 человека, в том числе 21 единица техники и 59 работников МЧС. Уже найдены 11 человек. Поиски трех пропавших в Островецком районе Гродненской области, в Кличевском и Осиповичском районах Могилевской области продолжаются.