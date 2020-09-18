Где уже началась вторая волна COVID-19 и как выглядит их статистика
По данным Минздрава, в Беларуси третий день подряд фиксируется больше 200 новых случаев COVID-19 — примерно так же было в начале апреля, когда страну накрыла первая волна эпидемии.
фото: aa.com.tr/ru
Инфографика: Антон Девятов / TUT.BY
Значительный рост зараженных наблюдается и во многих странах мира, например в Чехии, Франции, Испании, Греции и других. TUT.BY посмотрел статистику COVID-19 по разным странам: где уже началась вторая волна, где уже пошла на спад, а где и превысила масштаб первой.
30 июля заместитель министра здравоохранения Елена Богдан рассказывала, что возможную вторую волну COVID-19 в Беларуси ожидают в ноябре-декабре этого года. Причем она может быть менее масштабной, чем первая, считает бывший глава Минздрава Владимир Караник — «потому что в обществе сформировалась иммунная прослойка и достаточно много людей, которые особо восприимчивы к этому вирусу, они им уже переболели, и они уже имеют иммунитет».
Во многих странах Европы уже наблюдается рост заболеваемости, некоторые считают это началом второй волны эпидемии.
В соседней Литве, где летом отмечались единичные случаи COVID-19, кривая заметно пошла вверх: каждый день статистика пополняется 20−60 случаями инфицирования, однако этот уровень все равно ниже, чем во время первой волны.
Заметный рост наблюдается в Австрии. Средний показатель заболеваемости за семь дней уже приближается к тому, что было в стране на пике первой волны эпидемии в марте.
Тревожным называют рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании. По словам эпидемиологов, с наступлением осени рост ожидался сам по себе, но их очень беспокоит скорость, с которой он происходит. Ученые уже предлагают правительству ограничить работу ресторанов, а также, возможно, ввести на две недели более широкий локдаун. Уже сейчас в стране действует «правило шести»: тем, кто живет под одной крышей, можно собираться в количестве не более шести человек даже у себя дома, пишет Русская служба ВВС.
Иначе выглядит ситуация в Италии. По сравнению с 150−300 новыми случаями в летние дни уровень заболеваемости осенью повысился, однако он все равно ниже и растет значительно более низкими темпами, чем это было в марте.
В некоторых странах Европы количество новых случаев в день уже сейчас значительно превышает числа первой волны.
В Чехии 17 сентября зафиксировали суточный рекорд по количеству новых случаев COVID-19 — 3130. Таких показателей, отмечает местный Минздрав, не было даже в марте, когда эпидемия только начиналась. Заболеваемость растет уже несколько дней подряд. Как пишет Русская служба BBC, Чехия вышла на второе месте в Европе по числу новых заболевших на 100 тысяч населения.
Первое же место в этом списке занимает Испания, которая серьезно пострадала во время первой волны. В последние дни этой недели в стране регистрировали более 11 тысяч случаев в сутки — столько не было даже в пиковые дни марта. При этом показатель смертности снизился в пять-шесть раз.
Существенный рост по сравнению с первой волной можно наблюдать в Венгрии, Греции, Словакии и Словении.
Например, в Венгрии в апреле максимальное количество новых случаев в день равнялось 210, сейчас доходит и до 916.
После летнего затишья в рост пошла и статистика в Греции. Если в марте максимальный прирост составлял всего 156 случаев, то сейчас — новых 367 зараженных в день.
В Франции вчера за сутки выявили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Израиль стал первой страной в мире, которая ввела повторный общенациональный карантин. Уже сейчас местные жители могут покидать дома только в случае крайней необходимости, радиус их передвижений строго ограничен.
А минимум четыре страны мира пережили вторую волну COVID-19 еще в августе, если смотреть на их статистику. В Австралии, Сербии и Японии вторая волна оказалась сильнее первой. А вот в Южной Корее показатели заболеваемости оказались ниже, чем в марте.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 18 сентября, в мире коронавирусом заболели почти 30,2 млн человек, умерли — более 946 тысяч.
10:38 19/09/2020
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