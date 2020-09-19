







"Он (коронавирус - Прим.) распространяться не прекратил, не прекращает, он не уходит", - сказал Райан в ходе пресс-конференции.





"В неделю добавляется около 1,8-2 млн случаев (коронавируса - ИФ) ко всемирному числу случаев и в среднем от 40 тыс. до 50 тыс. смертей", - добавил эксперт, отметив, что это "чрезвычайно высокий показатель".





Райан подчеркнул, что, несмотря на то, что процент скончавшихся инфицированных в целом сократился, 50 тыс. смертей в неделю - неприемлемая цифра. "Мы не можем принять 50 тыс. смертей в неделю как приемлемый показатель", - заявил Райан.





При этом Райан добавил, что рост смертности в глобальном масштабе не является интенсивным, однако за этим скрывается факт того, что "в некоторых странах на региональном уровне наблюдается существенный рост случаев".





По его словам, миру предстоит "длительный путь пандемии" коронавируса.





Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов в свою очередь заявила о "тревожной тенденции" к увеличению случаев коронавируса и госпитализации пациентов в Северном полушарии по мере приближения зимы. По ее словам, такое развитие ситуации осложнится "распространением других возбудителей респираторных заболеваний".





"По мере того, как мы приближаемся к 30 млн случаев (коронавируса - ИФ), нам предстоит долгий путь (борьбы с пандемией - Прим.)", - добавила эксперт.





При этом Ван Керкхов отметила, что ситуация на данный момент существенно отличается от ситуации с коронавирусом в январе, когда никто не знал о природе вируса.





"Мы знаем сейчас намного больше, и страны демонстрируют нам, что они могут применять инструменты, которые у них есть, для того, чтобы разрывать цепочки распространения (вируса - Прим.) и спасать жизни", - пояснила эксперт.





По состоянию на 18 сентября в мире выявлено более 30,5 млн случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов заразившихся превышает отметку в 953 тыс.