+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Под Слонимом мужчина вышел помочь сбитому им велосипедисту — и его самого сбил «МАЗ». Погибли оба

Смертельное ДТП произошло вечером 16 сентября на трассе Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно.

Установлено, что 59-летний водитель Audi ехал по автодороге Р99. На 51-м километре мужчина совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении 50-летнего велосипедиста (фликерами и катафотами он был обозначен), сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Чтобы оказать пострадавшему помощь, водитель вышел из автомобиля, а спустя пару минут встречный «МАЗ» совершил наезд на водителя Audi и на велосипедиста.

В результате наезда оба мужчины скончались на месте происшествия.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]