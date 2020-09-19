Установлено, что 59-летний водитель Audi ехал по автодороге Р99. На 51-м километре мужчина совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении 50-летнего велосипедиста (фликерами и катафотами он был обозначен), сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Чтобы оказать пострадавшему помощь, водитель вышел из автомобиля, а спустя пару минут встречный «МАЗ» совершил наезд на водителя Audi и на велосипедиста.





В результате наезда оба мужчины скончались на месте происшествия.