Под Слонимом мужчина вышел помочь сбитому им велосипедисту — и его самого сбил «МАЗ». Погибли оба
Смертельное ДТП произошло вечером 16 сентября на трассе Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно.
Установлено, что 59-летний водитель Audi ехал по автодороге Р99. На 51-м километре мужчина совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении 50-летнего велосипедиста (фликерами и катафотами он был обозначен), сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Чтобы оказать пострадавшему помощь, водитель вышел из автомобиля, а спустя пару минут встречный «МАЗ» совершил наезд на водителя Audi и на велосипедиста.
В результате наезда оба мужчины скончались на месте происшествия.
09:50 19/09/2020
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