Вчера неизвестный "заминировал" минское метро
Станции метро Купаловская и Октябрьская закрывались из-за сообщения о Станции метро "Купаловская" и "Октябрьская" вечером 18 сентября закрывались из-за сообщения о минировании, сообщили в пресс-службе МЧС.
"18 сентября в 18.31 спасателям поступило сообщение о минировании станции метро "Купаловская". Доступ на станции "Купаловская" и "Октябрьская" был временно ограничен, поезда следовали транзитом", - рассказали спасатели.
При обследовании станции взрывоопасные предметы обнаружены не были, добавили в МЧС. В 19.54 метро вернулось к работе в штатном режиме.
09:43 19/09/2020
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