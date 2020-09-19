Вчера неизвестный "заминировал" минское метро













"18 сентября в 18.31 спасателям поступило сообщение о минировании станции метро "Купаловская". Доступ на станции "Купаловская" и "Октябрьская" был временно ограничен, поезда следовали транзитом", - рассказали спасатели.





При обследовании станции взрывоопасные предметы обнаружены не были, добавили в МЧС. В 19.54 метро вернулось к работе в штатном режиме.