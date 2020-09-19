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Словакия учредила государственные стипендии для белорусских студентов

Словакия учредила государственные стипендии для белорусских студентов, «учеба которых оказалась под угрозой из-за сложной внутриполитической ситуации»

Студентам предлагается обучение, начиная с зимнего семестра 2020/2021 годов, сообщает пресс-служба словацкого посольства в Беларуси.

При необходимости в первый год обучения белорусы смогут пройти языковую подготовку. Им предлагают выбрать направление обучения в университетах и колледжах. Более подробную информацию можно найти здесь.
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