Словакия учредила государственные стипендии для белорусских студентов
Словакия учредила государственные стипендии для белорусских студентов, «учеба которых оказалась под угрозой из-за сложной внутриполитической ситуации»
Студентам предлагается обучение, начиная с зимнего семестра 2020/2021 годов, сообщает пресс-служба словацкого посольства в Беларуси.
При необходимости в первый год обучения белорусы смогут пройти языковую подготовку. Им предлагают выбрать направление обучения в университетах и колледжах. Более подробную информацию можно найти здесь.
09:10 19/09/2020
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