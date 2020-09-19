История политзаключенного. "Мой муж не преступник"

Политзаключенный Юрий Савицкий был членом инициативной группы Виктора Бабарико, собирал подписи за его выдвижение, а в ночь с 9 на 10 августа вышел с друзьями на митинг в Минске против фальсификации выборов, пишет spring96.org. Сейчас Юрия обвиняют в участии в массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.





Директора минской станции шиномонтажа, Юрия Савицкого задержали 10 августа на работе. Но по словам его жены Екатерины Савицкой, это было похищением человека. Шестеро человек в штатском на тонированном автобусе увезли Юрия в неизвестном направлении. Следующие четыре дня его жена не знала, где и в каком состоянии находится Юрий.





Екатерина искала мужа все эти дни в списках задержанных, осужденных, помещенных в изоляторе. Но в никаких списках их фамилии не было. В ГУВД Мингорисполкома говорили, что заключенных слишком много — нет времени их оформлять. Тогда Екатерина начала искать кого-то, кто мог узнать мужа по фотографии. Она поехала под изолятор в Жодино с фотографией Юрия, чтобы найти тех, кто видел его. Так она нашла сокамерников Юрия.





"От сотрудников РУВД Заводского района удалось узнать, что он якобы в группе людей, которую отправили в Жодино. Как только 13 августа оттуда начали отпускать людей, я с самого утра стояла в толпе и подбегала к каждому освобожденному. Нашла мужчин, которые 10-го тоже были в том же отделении милиции, но никто опознать мужа не смог. Стемнело. Уже ничего не дожидаясь, подошла к парню. Он задумался, взглянув на фото. Описала, во что был одет. И подтвердил: да, был с таким в камере. Сказал, что все плохо, готовится уголовное дело", — рассказала Екатерина “Радио Свобода”.





Позже стало известно, что Юрий Савицкий стал фигурантом дела о массовых беспорядках в Минске.





"Так я узнала, что муж — подозреваемый по уголовному делу по статье 293 (часть 1) со сроком лишения свободы от 5 до 15 лет. От случайных людей, представляете? Изначально допрос вели без права на адвоката и известие для родственников. Сколько еще дней прошло бы, чтобы я бездейственно ждала официальной информации, — можно только догадываться“, — рассказала женщина "Свободе".





Юрию Савицкому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса — организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представ елям власти. 28 августа правозащитное сообщество Беларуси признало Юрия Савицкого политическим заключенным. Позже часть статьи изменили — теперь его обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293).





"Да, он был членом инициативной группы, собирал подписи за Виктора Бабарико. Да, он обсуждал с друзьями предвыборную кампанию, делал репосты в социальных сетях. Да, он присутствовал на митинге против фальсификации выборов 9 августа. Но это не делает его уголовным преступником!" — говорит Екатерина.





"До этого года Юра, как и большинство людей в нашей стране, был аполитичен. Но в этом году у него появилась вера, даже уверенность, что все может измениться. Мы понимали, что в нашей стране высказывать открыто свое мнение опасно, и что идти на мирную акцию 9 августа тоже опасно. Но Юра решил, что это его гражданский долг — быть в числе несогласных смелых людей 9 числа, ради нашего будущего, будущего нашего ребенка. Мы понимали риски, но даже представить не могли, что все может обернуться таким образом", — рассказывает "Весне" жена Юрия.





На данный момент Юрий Савицкий содержится в СИЗО-1 в Минске. Его жена Екатерина рассказала "Весне", что письма от нее, скорее всего, доходят не все.





"По общему тексту писем видно, что держится, морально стабилен. Он вообще очень сильный духом, быстро адаптируется. Даже шутит. Говорит, что в тюрьме уже ходит шутка: "Кто не сидел в тюрьме — тот не жил в Беларуси”.





Пишет, что очень гордится нашим народом. Хотя и информация до него не доходит, особо о происходящем, но понимает, что люди продолжают отстаивать свои права", — рассказала жена политзаключенного.





Адрес для писем Юрию: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030



