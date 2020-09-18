У оппозиционных активистов ребёнка из школы передали в приют

Артём — сын оппозиционных активистов Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя.





17 сентября первоклассник Артём был в продлёнке. Его мать не успела забрать сына, так как около 16:00 её задержали на выходе из закрытого властями правозащитного центра "Весна". По словам Халип, Елену Лазарчик ни в чём не обвиняли, но продержали в участке до 23 часов.





"А когда Лену выпустили, оказалось, что педагоги средней школы №126, где в первом "Б" классе учится Артём (классная руководительница Марина Ивановна Кормалькова, директор школы Тамара Николаевна Лаврухина), после того как в надлежащее время — до 18:00 — мать не забрала ребёнка из продлёнки, вызвали органы опеки, и шестилетнего Артёма увезли в приют Фрунзенского района. Ни отцу, ни совершеннолетней сестре Марине (ей 23 года), ни бабушке Артёма из школы не позвонили, хотя все их контакты есть в личном деле ребёнка и непосредственно у классного руководителя", — пишет Халип.





18 сентября органы опеки пришли к Елене Лазарчик проверять условия жизни Артёма. Как отмечает Халип, им всё понравилось, но копию своего положительного акта они Елене не дали. Дальше у женщины начались проблемы с чиновником образовательной сферы.





"В школе, куда она пришла выяснять, как такое могло случиться, ей сказали: "Это не наше дело, разбирайтесь сами с опекой". В районном управлении образования сказали: "Ну, так какие проблемы, условия у вас отличные, езжайте в приют и забирайте ребёнка". А директор приюта заявила, что поскольку у Лены нет никаких бумаг от государства, которые позволяют ей его забрать, то она и не отдаст. На просьбу хотя бы дать увидеть мальчика — успокоить его и убедиться, что он жив и здоров, отказала, ссылаясь на коронавирус", — описывает Халип страдания матери.





Между тем, впереди два выходных дня, когда все государственные службы вроде органов опеки, исполкомов и управления образования не работают.



