18 сентября – День рождения Андрея Новикова. Но в родной деревне Прусы, что на Поставщине, сам Андрей отмечать полувековой юбилей не будет. Он сидит за решеткой, в СИЗО №1 на Володарского. В заключении именинник уже 3,5 месяца, практически от момента, как его задержали после разрешенного митинга Сергея Тихановского 6 июня, где он давал ему интервью. 342 ч. 1 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Суда еще не было. Правозащитники признали мужчину политическим заключенным. Belsat.eu поговорил с его родными.





Дома Андрея ждет жена Ольга с двумя детьми: младшей дочери всего год, старшая – с инвалидностью, ей требуется постоянный уход. Сам Андрей – пенсионер. До пенсии он служил в российском МВД: полковник полиции, занимал должность начальника УВД. Когда ушел на пенсию, то вернулся жить в Беларусь. У него есть гражданство РФ и вид на жительство в Беларуси.





Друзья Андрея и Ольги Новиковых. В руках дочь Андрея держит его фото. Фото: собственный архив





– Живем как и жили. Справляемся потихоньку. Помощь есть, родной брат Андрея помогает да и другие родные, друзья и знакомые. Помогли картошку выкопать, сейчас помогают перебрать и упорядочить урожай. А в остальном справляемся. Я человек привычный к работе, — говорит Ольга Новикова.





– А как с деньгами, хватает ли на жизнь?





– Есть помощь на детей. До недавнего времени была пенсия мужа, приходила на карточку. Сейчас карточки Андрея заблокировали. А так помогают люди, и не только знакомые. Очень им благодарна. У нас хозяйство свое. И в основном мы живем с него. В деревне легче прожить по сравнению с тем, как раньше мы жили в городе. Конечно, для малыша нужно отдельное питание приобретать и разные вещи. Родные помогают. Привыкли уже, выживаем.





– Сколько времени прошло с момента задержания мужа?





– 5 октября будет ровно четыре месяца. Теперь уже три с половиной месяца, как его с нами нет. Письма приходят очень плохо. То полтора месяца нет, то потом сразу штук 8-10 передадут. Сейчас опять давно не было писем. И так от него не только я получаю, а и другие родные и знакомые, с кем он переписывается.



Что пишет Андрей из заключения?

– А ничего такого не напишет, потому что все письма проходят цензуру. Пишет, что жил-здоров, все нормально, насколько оно может быть нормально. Во всяком случае, Андрей никогда шет, что ему плохо, он никогда не будет жаловаться, это однозначно. Поэтому и пишет, что все хорошо. Хотя на самом деле я не знаю, как там все хорошо или нехорошо. Думаю, что не хочет меня огорчать, поэтому и пишет, что все хорошо.





Сейчас находится на Володарского в СИЗО №1. Ему предъявили обвинение по ст.342 ч. 1 УК РБ, но суда еще не было. Возможности встретиться и поговорить пока не было. Раньше я писала обращение, чтобы разрешили свидание, пришел ответ, что будет возможность свидания. Но у меня на тот момент не с кем было оставить годовалую дочь, поэтому свидание не состоялось. А потом Андрей написал, что не надо никуда обращаться и ехать в такую дорогу с ребенком, так как они могут сначала дать согласие на свидание, а потом отказать. Советовал не мучить дочь, а она у нас такая, что с чужими не остается, поэтому нет смысла травмировать ребенка.





– У Андрея российское гражданство. Обращались ли вы за помощью в российское посольство?





– Куда мы только ни обращались: и в посольство, и в суд, и к генеральному прокурору и его заместителю, и в Министерство иностранных дел. Нигде никакой положительной реакции не последовало. Генеральный прокурор отправил в Следственный комитет, и остальные все от себя отпихивают. И адвокат наш занимается этими вопросами, но везде тишина. Жду 8 октября: Андрей получил постановление о продлении срока его задержания до 8 октября. Будем ждать, что будет после 8 октября, может какие изменения будут.





Мы задали вопрос Ольге, что она думала о ситуации до задержания мужа и сейчас, после выборов.





– На сегодняшний день свою точку зрения я нигде вообще не озвучиваю. Считаю, что так будет лучше.







