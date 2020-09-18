+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Видеофакт: как под Гродно спасли лося из резервуара с водой

В пятницу, 18 сентября в 7.50 утра очевидец сообщил в службу 101 о том, что на территории строительного карьера в деревне Брузги Гродненского района находится лось и ему необходима помощь.

Прибывшие к месту вызова бойцы МЧС обнаружили животное в резервуаре для промывки песка размерами 10 на 50 метров и глубиной 4 метра. Самостоятельно лось выбраться не мог. Из подручных материалов, предоставленных работниками «Гродножилстроя», спасатели соорудили трап и опустили в воду, чтобы животное смогло по нему подняться. Набросив на лося петлю из спасательной веревки, работники МЧС помогли сохатому выбраться, пишет Вечерний Гродно.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]