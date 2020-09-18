Видеофакт: как под Гродно спасли лося из резервуара с водой

В пятницу, 18 сентября в 7.50 утра очевидец сообщил в службу 101 о том, что на территории строительного карьера в деревне Брузги Гродненского района находится лось и ему необходима помощь.