Видеофакт: как под Гродно спасли лося из резервуара с водой
В пятницу, 18 сентября в 7.50 утра очевидец сообщил в службу 101 о том, что на территории строительного карьера в деревне Брузги Гродненского района находится лось и ему необходима помощь.
Прибывшие к месту вызова бойцы МЧС обнаружили животное в резервуаре для промывки песка размерами 10 на 50 метров и глубиной 4 метра. Самостоятельно лось выбраться не мог. Из подручных материалов, предоставленных работниками «Гродножилстроя», спасатели соорудили трап и опустили в воду, чтобы животное смогло по нему подняться. Набросив на лося петлю из спасательной веревки, работники МЧС помогли сохатому выбраться, пишет Вечерний Гродно.
20:27 18/09/2020
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