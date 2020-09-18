нтон Геращенко. Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта Новые Яриловичи и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси, но оставили после себя много мусора. Об этом сообщил в Facebook замминистра внутренних дел А





Геращенко поблагодарил пограничников, которые выполнили свой долг, несмотря на значительное психологическое давление, и заявил, что "беларуской стороне осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу".









"Линия, на которой стоят наши пограничники, это последние сантиметры территории Украины. Впереди – Беларусь", – написал Геращенко.

Как развивались события

26 августа Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

14 сентября на границе с Беларусью в Черниговской области была усилена охрана пункта пропуска, где группы иностранных граждан пытаются попасть в Украину, несмотря на карантинные ограничения въезда. По данным Госпогранкомитета Беларуси, на границе находились 1500 хасидов.

МИД Украины обратился к Беларуси с просьбой не оформлять на выезд из Беларуси лиц, въезд которым в Украину временно запрещен.

16 сентября Офис президента призвал Минск прекратить создавать дополнительное напряжение на границе Беларуси и Украины и не распространять ложные обнадеживающие заявления для хасидов-паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев.

18 сентября хасиды начали массово уезжать из пункта пропуска Новая Гута.

Наталия Медведева



