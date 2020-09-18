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Весело встретим Новый год? Украина просит Беларусь убрать брошенный мусор

Замглавы МВД сообщил, что паломники освободили территорию пограничного пункта Новые Яриловичи

Весело встретим Новый год? Украина просит Беларусь убрать брошенный мусор
Фото: Facebook Антона Геращенко
Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта Новые Яриловичи и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси, но оставили после себя много мусора. Об этом сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Геращенко поблагодарил пограничников, которые выполнили свой долг, несмотря на значительное психологическое давление, и заявил, что "беларуской стороне осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу".


"Линия, на которой стоят наши пограничники, это последние сантиметры территории Украины. Впереди – Беларусь", – написал Геращенко.

Как развивались события

26 августа Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.
14 сентября на границе с Беларусью в Черниговской области была усилена охрана пункта пропуска, где группы иностранных граждан пытаются попасть в Украину, несмотря на карантинные ограничения въезда. По данным Госпогранкомитета Беларуси, на границе находились 1500 хасидов.
МИД Украины обратился к Беларуси с просьбой не оформлять на выезд из Беларуси лиц, въезд которым в Украину временно запрещен. 
16 сентября Офис президента призвал Минск прекратить создавать дополнительное напряжение на границе Беларуси и Украины и не распространять ложные обнадеживающие заявления для хасидов-паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев.
18 сентября хасиды начали массово уезжать из пункта пропуска Новая Гута.
Наталия Медведева
liga.net
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