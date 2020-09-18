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"В КГБ работают страшные люди". Руся рассказала, почему ей пришлось уехать из страны

Солистка группы Shuma Руся ранила откровениями.

"В КГБ работают страшные люди". Руся рассказала, почему ей пришлось уехать из страны
В интервью kyky.org она призналась, что сотрудничала со штабом Бабарико, а также рассказала, как ее пытались завербовать в КГБ и прессовали в 2010 году. Сейчас руся обосновалась под Киевом: на иждивении у нее полуторагодовалая дочь и мама-пенсионерка. Пока госканалы пытаются выдавать всех выехавших из страны за предателей – почитайте рассказ со слов героя одной из таких историй.

Часть 1. Штаб Бабарико и КГБ

Я уехала из Минска, хотя решение далось не легко. Facebook все еще подбрасывает воспоминания: друзья, концерты, квартира – сердце щемит от грусти. Но я стараюсь не смотреть в прошлое – пока для меня это тяжело. Моей малышке всего полтора года, моя мама – пенсионер с доходом в 150 долларов. Поэтому я – единственный кормилец, и если я не могу работать – страдают все.

Я всегда отшучивалась, что пережила не первые выборы Лукашенко: была и на «Плошчы», и в палаточном городке. Думала, у меня уже выработался иммунитет, но это оказалось не так. У одного моего знакомого от всей этой ситуации в стране действительно поехала крыша – он попал в психиатрическую лечебницу. Я боялась того же исхода.

Когда стали выдергивать на допросы в Следственный комитет людей из штаба Бабарико, а некоторых – брать под арест, стало еще страшнее. Я испугалась, что рано или поздно очередь дойдет и до меня. Из-за моего сотрудничества со штабом у меня могут быть неприятности. Поэтому я решила уехать до всего этого. А если бы всплыли еще какие-то мои интервью… Знаете, я всегда очень свободно общалась с медиа.

В штабе Бабарико я вела работу с агитационными группами, которые занимались сбором подписей. Меня попросили потренировать людей, потому что никто из них раньше с этим не сталкивался. Я учила выстраивать коммуникацию, владеть эмоциями, правильно реагировать на агрессию и нестандартные ситуации, чтобы оставаться убедительным.
 
Меня всегда интересовала политика: в 18 лет я состояла в Объединенной гражданской партии, а также партии Зелёных. Какое-то время даже работала в руководстве молодежного отделения ОГП. Еще в университете – я училась в ЕГУ – меня пригласили на беседу в КГБ. Сначала отвешивали комплименты, какая я замечательная артистка, и что давайте, мол, будем налаживать кросс-культурную коммуникацию с литовской стороной. Я отказалась и посоветовала им обратиться в Министерство культуры.

Через некоторое время стали давить уже через мою маму: «Не могла бы ваша дочь поставлять оттуда (из Литвы – Прим. KYKY) какую-то информацию, прикрываясь культурными проектами?». Получается, они хотели меня завербовать. Наверное, им казалось, что раз уж я путешествую по миру с концертами, возможно, знаю каких-то разведчиков или могу добыть секретные данные (смеется).

После этого были и другие «беседы» в КГБ, но уже по поводу моих интервью независимым СМИ, где я открыто высказывалась о политике, правах человека, расколе творческой тусовки на провластных и независимых артистов, ситуации на телевидении, запрете на использование беларуской символики и мовы. 

И могу сказать, что в КГБ работают страшные люди. Что бы ты ни говорил, человек с той стороны так переворачивает и перевирает твою мысль, что она становится направлена против тебя. Это какое-то теневое НЛП: что бы ты ни сказал – всегда будешь в проигрыше.

Часть 2. Голоса Беларуси

Я не только певица, но и вокальный имиджмейкер. Эта профессия возникла на стыке политтехнологий и психоанализа. Я работала со многими политиками: помогала настраивать голос по архетипу. Например, если это образ рубахи-парня, то и голос должен быть размашистым, громким, открытым. Если это архетип мага, как у Путина – голос будет тихим, а речь – размеренной.

В речевом аппарате есть различные точки, которые отвечают за параметры звучания. Как человека воспитывали – так он и звучит. Абсолютно каждый зажим имеет обоснование. В Беларуси есть ТОП-3 самых частых нарушений в работе голоса: зажатая диафрагма (все контролирую и не могу ничего отпустить), зажим гортани (не хочу конфликтов, не хочу чувствовать сложные эмоции) и проблемы с артикуляцией (непризнание себя и своей идентичности ). 

Если человек обучен управлять голосом, он может это прятать – тогда виден только фасад, вокальный образ. Но если человек не запаривается о том, как он звучит, голос может рассказать многое.

Например, у Виктора Бабарико был как раз зажим гортани – это отсутствие контакта с эмоциями. Это значит, что человеку было проще их подавить, чем попытаться разобраться. Я понимаю, что профессия банкира в Беларуси сопряжена со сложными эмоциями. И если в эти эмоции постоянно заходить и рефлексировать – наверное, это сложно выносить. Кстати, зажатая гортань и у Валерия Цепкало.

Александр Лукашенко изначально звучал как рубаха-парень: открытые гласные, громкий голос. Но постепенно его образ превратился в порицающего отца: появился холодок, голос стал более грудным, зычным. Будто это батька, который сейчас даст ремня – появилась вот эта быдло-нотка. И если раньше у него был более высокий голос, то сейчас – низкий и с наездом. Можно послушать, как он «ператрахивал парламент». 

Хотя в своем последнем интервью российским журналистам он говорил будто в себя: звук выходил из полости рта, но было ощущение, что человек закрывается. Это говорит о страхе и внутреннем напряжении. И хоть Лукашенко говорит безграмотно и не структурировано, что непрофессионально для такой крупной политической фигуры, у него всегда правильная интонация. По его речи можно изучать качественное интонирование текста.

В противовес Александру Лукашенко, у Светланы Тихановской архетип мягкого борца. И голос у нее совсем не домохозяйки, а скорее заботливой оберегающей матери: спокойный, мягкий, без интонационных скачков. У Марии Колесниковой голос повыше, и он амбициозный, юный, полетный. Для меня она звучит, как искатель, исследователь, открытая миру и всегда на позитиве. Голос человека с живым и горячим характером – от него веет витальностью.

Часть 3. Точка невозврата

В Минске я снимаю квартиру недалеко от ИВС на Окрестина, поэтому часто ходила поддержать волонтеров и людей, которых оттуда выпускали. Жила по графику: один день – мама, второй – революционер. Точкой невозврата стало мое участие в марше, который прошел от площади Независимости до Окрестина. 

Я хотела присоединиться к демонстрантам уже под стенами ИВС, но вечером начался вброс, мол, не ходите – там снайперы, всех расстреляют. Конечно, меня это накрутило, но я не могла оставаться дома. Оделась во все черное и пошла. Перед выходом была мысль, что своего ребенка я могу больше не увидеть.

Мне было очень страшно. В каждом прохожем я видела тихаря, а еще спазмировал желудок и тошнило прямо в мусорницы. Но я все равно шла. По дороге познакомилась с компанией – люди были так же напуганы, но оставаться дома в тот вечер не могли. Мы взялись за руки и так дошли до ЦИП, где к тому моменту собралось уже много людей. Все стояли, общались. 

Когда я вернулась домой, у меня случилась истерика – я не могла больше ни о чем думать. Потом еще включился страх за дочь – кто ей поможет, если меня не станет? Мама сильно испугалась за мое психологическое состояние. И я поняла, что момент для переезда настал. Изначально рассматривалось несколько городов: Варшава, Вильнюс, Киев. Выбор пал на Киев, так как мне импонирует дух города: здесь выступала моя группа Shuma, много друзей и культурных контактов.

В Минске же осталась съемная квартира – заплатили за несколько месяцев вперед – была и есть надежда вернуться в Беларусь до Нового года. Вещи, аппаратура, книги – вся моя жизнь там. Еще до отъезда я купила кусок земли на хуторе – собиралась строить дом. Были мечты создать ретрит-центр, где можно было бы многое узнать про пение, голос, беларускую культуру, свое тело, здоровое питание. Теперь это откладывается на неопределенное время. 

Надеюсь, ситуация на родине изменится и я смогу вернуться. Но если будет эскалация этого безумия – не имею права рисковать безопасностью близких. Мне грустно – у меня был свой план на жизнь. Но как можно жить и что-то создавать при панических атаках, приступах страха и паранойи? Когда вскакиваешь посреди ночи с постели и думаешь: «Как дальше жить? Когда все это закончится?»

Часть 4. Закрытые границы

Собирались в Минске буквально за сутки и со слезами – по чемодану на человека. И уже в аэропорту на стойке регистрации нам сказали, что пришла какая-то бумажка – не пускать беларусов в Украину, если нет веских причин – туристическая цель не подходит. 

Было хорошо видно, кто турист, а кто бежал из страны: люди, запакованные в теплые вещи, с испуганными глазами и огромными чемоданами. На тот момент Украина еще не закрыла границы. Это должно было произойти через полчаса после посадки нашего рейса в Киеве, то есть в ночь с 28 на 29 августа в 00.00. И нам сказали, что за полчаса мы не успеем пройти паспортный контроль.

Конечно, все были в ахтунге, и мы подняли кипиш. Нам принесли те самые бумаги якобы с запретом на выезд, чтобы ознакомиться, но там не было ни даты, ни подписи, ни печати – просто какая-то инструкция. Мы звонили на украинскую границу – у них тоже не было четких инструкций. 

Тогда «Белавиа» предложила купить обратные билеты в Минск – это гарантировало въезд на территорию Украины. Но я так и не поняла смысла: Украина закрывается на карантин, но при этом ты можешь поехать на два дня и вернуться. 

Возможно, «Белавиа» таким образом просто решила заработать денег. Они же понимали, что люди, которым действительно нужно уехать – в любом случае купят эти билеты. Обратные билеты на троих мне обошлись примерно в 300 долларов.

Так я оказалась в Киеве. Здесь встретила своих минских друзей, которые тоже уехали из Беларуси. Они психологи – помогали тем, кто был на Окрестина. Мы объединились и сняли небольшую дачу с удобствами на улице и маленьким садиком. Вывесили БЧБ-флаг и жмемся ближе друг к другу, чтобы меньше бояться. 

Каждый работает онлайн и делает все, что от него зависит – благо, есть интернет. Мы выбрали дачный поселок под Киевом, так как первое время было страшно выходить в город. Если рядом слышался звук сирен, либо мимо проходили люди в форме, внутри все сжималось. Это было невыносимо, поэтому пока я решила пожить за городом.

В Киеве меня тепло приняли, и я сразу нашла беларускую диаспору: художников, артистов. Здесь обосновалась и солистка группы NAKA Настя Шпаковская. Они сделали крутой перфоманс: на самом высоком здании Киева растянули 15-метровый БЧБ-флаг. 

Все были в черном – в знак траура после насилия, которое произошло в Беларуси. Поэтому движение в Киеве есть – все активно работают и поддерживают друг друга: деньгами, продуктами, контактами. У беларусов невероятная взаимовыручка.

В Киеве я решила сфокусироваться на оказании помощи творческим людям из Беларуси, которые подверглись репрессиям и остались без работы. Например, уволенные купаловцы – за что им жить? Люди, которые всю жизнь служили музе театра сегодня вынуждены идти на стройку – это драма, крах идентичности. 

Мне сложно понимать ситуацию каждого, кто остался без работы на родине, поэтому решила напрямую в социальных сетях обратиться к творческому сообществу – это самый быстрый и корректный путь, чтобы человека трудоустроить или как-то помочь. После сбора данных я предоставлю план работы в НГО США и ЕС. 

И тогда уже по каждому конкретному случаю будем смотреть, какие организации могут закрыть те или иные потребности. Это не супербыстрый процесс, но заявки можно подавать – оставлять комментарии к этом посту. Отчеты о проделанной работе я также буду выкладывать на своей странице в фейсбуке.

Часть 5. Мифология Беларуси

В Украине присутствует мифология вокруг фигуры Лукашенко, будто это действительно батька нации, который обо всех заботится и поддерживает в стране стабильность. Мне даже киевляне говорят: «Ну, у вас же в Минске так чистенько». 

Ребята, опомнитесь! Проснитесь! Посмотрите, как происходят в Беларуси мирные шествия – без единой бумажки на тротуаре и в носочках на лавочке. Это менталитет нации, а не заслуга Лукашенко.

Второй миф про Беларусь – у вас все стабильно, в том числе с зарплатами. Да, они стабильно низкие. И когда случился коронавирус, я со слезами на глазах покупала еду бабушкам на Комаровке, которые стояли с протянутой рукой. Это нормально в правовом социально-ориентированном государстве? У меня просто сердце кровью обливается смотреть на все это, не говоря уже про ситуацию с правами человека. Ее хорошо выявили последние события в стране. Это и есть портрет беларуской стабильности.

И третий миф – в Беларуси будет Майдан, и в итоге беларусы останутся ни с чем. Но это не так – у нас совсем другой путь: особенный и уникальный. И этот феномен еще предстоит исследовать с точки зрения политтехнологий, социологии и психологии. 

А по поводу остаться ни с чем – а с чем мы остались сегодня? Изнасилованная и запуганная нация с глубокими психологическими травмами. Я вот сейчас говорю, а у меня внутри все колотится. Как долго люди будут приходить в себя после этого насилия?

Часть 6. Саша людям давно безразличен

Мой отъезд из Минска не был связан с угрозами или преследованием – ко мне не вваливалось среди ночи маски-шоу и не устраивали обыск – это было в 2010 году. Я тогда снимала квартиру у одного оппозиционного политика. Потом этого человека начали искать люди в форме. 

Естественно, они пришли по месту его прописки. В четыре утра накаченные мужики в балаклавах ввалились в квартиру, подняли меня с постели, вырывали из рук одеяло и угрожали, что изнасилуют и изобьют. Мне никто не представился, не сказал, кого они ищут. Я еще долго отходила от этой ситуации. 

Потом передо мной даже не извинились, только сказали: «Ошибочка вышла». У силовиков просто такие методы. И я прекрасно понимаю, что еще раз подобного не переживу. Раньше, когда у меня не было ребенка, я справлялась с этим полегче, а сейчас, конечно, приоритеты переигрались.

В Беларуси я жила в диком страхе – каждый выход на мирный протест – это всегда качели: страх и эйфория, страх и эйфория. И я считаю, что сегодня каждый мыслящий гражданин в Беларуси находится в опасности. Посмотрите, как хватают и бьют наших женщин на женских маршах, как избивают и калечат мужчин! Поэтому я решила уехать до того, как со мной что-то случится.

И от состояния полной уверенности, что мы на 100% дожмем и «пераможам», я часто скатываюсь в серотониновую яму, когда кажется, что все бессмысленно и протесты угаснут. Юмор сегодня – наше оружие. Когда заканчиваются отношения, но есть ненависть – случается классный секс на созависимости. 

Но когда люди безразличны друг к другу, любая связь распадается – нет эмоций. И эти юмористические плакаты на маршах показывают, что Саша людям давно безразличен – отношения закончились. Лукашенко просто не может принять тот факт, что его уже не любят и не хотят – все устали от него.

Происходящее в Беларуси – революция эстетики. Можно увидеть, как происходит смерть советского мышления и рождается свободное европейское сознание. Это так красиво и так драматично. Каким бы ни был исход революции, одна крайне важная вещь уже произошла. Это рождение нашей нации! В этом смысле мы уже победили.

Мое главное послание беларусам – будьте осторожны и берегите себя. Революция не стоит ни одной загубленной жизни. Говорить что-то типа «держитесь» или «бодритесь», когда я уже в безопасности – не очень честно. 

Поэтому я просто хочу поблагодарить беларусов, что они выходят на улицы, хотя знаю, как это страшно. Как и любого эмигранта, меня гложет чувство вины и стыда за отъезд – такова плата за безопасность. Поэтому просто – будьте осторожны – власть сегодня окончательно утратила связь с реальностью.
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