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Не только избивают - еще и грабят

Власти будут уничтожать нашу символику с наших домов за наш же счет, хотя это абсолютно незаконно!

Генпрокуратура опубликовала на своем сайте отчет о том, что уже сделано «по стабилизации обстановки в столице». Среди прочего в нем говорится, что «организовано взыскание затрат, связанных с демонтажом незаконно размещенных элементов».

«Организовано взыскание затрат, связанных с демонтажом незаконно размещенных элементов, а также привлечение к административной ответственности граждан, виновных в нарушении правил пользования жилыми помещениями, норм о пожарной безопасности, требований законодательства в сфере архитектурной и строительной деятельности.

Так, территориальные подразделения МЧС выполнили 87 выездов для снятия размещенных на зданиях конструкций, не предусмотренных проектной документацией, которые нарушали архитектурно-планировочные решения и создавали угрозу безопасности граждан. За несоблюдение правил пожарной безопасности к ответственности по ст. 23.56 КоАП привлечено 11 физических и 26 юридических лиц.

По указанным фактам органы прокуратуры города Минска приняли меры ко взысканию с виновных затрат, которые понесли компетентные органы при восстановлении противопожарной безопасности», — говорится по этому поводу в отчете.


Также сказано, что уже ведется работа «по установлению тех родителей, которые приняли участие в акциях с малолетними детьми. В развитие ситуации столичная прокуратура направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо. Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии».

Сообщается, что отпрвлено уже 140 официальных предупреждений родителям, которые брали с собой детей на протесты.
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