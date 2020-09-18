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"Не впускают даже с пачкой кофе". Что происходит на границе с Польшей?

Белорусы сообщают, что на погранпереходе «Варшавский мост» людей не пускают с товаром, разворачивают даже с пачкой кофе. «Никаких нормативных документов не предоставляют. Говорят, в Беларуси введен бестоварный въезд», — рассказывают люди.

"Не впускают даже с пачкой кофе". Что происходит на границе с Польшей?
В дежурной службе Брестской таможни сказали, что подразделение работает в прежнем режиме, никаких документов на бестоварный въезд у них нет. Посоветовали звонить в Таможенный комитет в Минск.

Как сообщили Onliner в пресс-службе комитета, белорусская таможня "усилила" операции таможенного контроля.

— С целью пресечения попыток перемещения запрещенных и ограниченных товаров, а также ввоза коммерческих партий товаров под видом товаров личного пользования, на основании использования системы анализа и управления рисками проводятся необходимые проверочные мероприятия и принимаются соответствующие решения, — сказали в пресс-службе.

Эти подходы соответствуют нормам международного права и национальному законодательству о таможенном регулировании, утверждают в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

— С учетом закрытия рядом стран своих границ количество пересекающих таможенную границу физлиц сократилось практически в пять раз. Если в прошлом году в сутки границу пересекало порядка 90 тысяч физлиц, то сегодня — не более 20 тысяч. Несмотря на существенное увеличение количества граждан, пересекающих таможенную границу, отмечается рост пресеченных таможенниками попыток перемещения наркотиков, — сообщили в ГТК.

Бестоварный въезд — въезд без товаров длительного пользования и купленных за рубежом. 

В Беларуси такую опцию в основном применяли для иностранцев и в упрощенных пунктах пропуск
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