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COVID-19: Израиль первым в мире ввел повторный карантин

Повторный общенациональный карантин из-за коронавируса вступил в силу в Израиле на три недели с возможностью продления.

Ограничения будут действовать в том числе во время осенних еврейских праздников, первый из которых, Рош ха-Шана, начинают отмечать вечером 18 сентября, а последний, Симхат-тора, празднуют с вечера 9 октября до захода солнца 10 октября.

В стране начали действовать ограничения на передвижение граждан. Первоначально планировалось запретить гражданам отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в ночь на пятницу правительство увеличило разрешённую дистанцию до 1000 метров.

На разрешённое расстояние разрешено выходить в парки, на детские площадки и для молитв в Йом Кипур (Судный день), отмечающийся в этом году с захода солнца 27 сентября по вечер 28 сентября.

Отдаляться от своих домов на расстояние более чем на километр, можно лишь в оговорённом ряде случаев, в том числе на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении. 

Участие в акциях протеста также входит в перечень разрешённых поводов для отдаления от дома.

При этом запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах. 

Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

При этом аэропорт имени Бен Гуриона продолжит работу в соответствии с правилами, введёнными для прилетающих и отбывающих за границу. Запрет на посещение страны иностранцами действует с середины марта.
Источник: ria.ru
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