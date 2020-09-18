COVID-19: Израиль первым в мире ввел повторный карантин

Ограничения будут действовать в том числе во время осенних еврейских праздников, первый из которых, Рош ха-Шана, начинают отмечать вечером 18 сентября, а последний, Симхат-тора, празднуют с вечера 9 октября до захода солнца 10 октября.





В стране начали действовать ограничения на передвижение граждан. Первоначально планировалось запретить гражданам отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в ночь на пятницу правительство увеличило разрешённую дистанцию до 1000 метров.





На разрешённое расстояние разрешено выходить в парки, на детские площадки и для молитв в Йом Кипур (Судный день), отмечающийся в этом году с захода солнца 27 сентября по вечер 28 сентября.





Отдаляться от своих домов на расстояние более чем на километр, можно лишь в оговорённом ряде случаев, в том числе на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении.





Участие в акциях протеста также входит в перечень разрешённых поводов для отдаления от дома.





При этом запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах.





Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.





При этом аэропорт имени Бен Гуриона продолжит работу в соответствии с правилами, введёнными для прилетающих и отбывающих за границу. Запрет на посещение страны иностранцами действует с середины марта.







