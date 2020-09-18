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Подлость вместо закона: поручиться за юриста Максима Знака пришли десятки адвокатов - суд перенесли

В суде Партизанского района Минска было назначено заседание для рассмотрения жалобы на взятие под стражу члена Координационного савета адвоката Максима Знака, которого 9 сентября задержали в рамках дела о "захвате власти"


Заседание без объяснения причин перенесли с 9.30 на 16.00 и в другой суд — Минский городской, передает @radiosvaboda.

"Заседание на 9.30, а следователь в последний момент назначил на 9.00 процессуальное действие в СИЗО. Мы устно и письменно просили перенести время в рамках этого же дня на после обеда и не мешать Максиму поучаствовать в суде, но получили письменный отказ. Вопиющее нарушение прав граждан. 

Препятствия для защиты создаются даже на уровне доступа к суду, о какой-то законности может идти речь?"- возмутился адвокат Дмитрий Лаевский
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