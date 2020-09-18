Финалистка "Голос.Дети" отказалась петь на вчерашнем концерте "за Лукашенко" - под ее фонограмму кто-то там просто открывал рот
Молодая певица Стефания Соколова возмутилась тем, что у нее украли песню.
Вчера в «Минск-Арене» прошел организованный властями большой женский форум, на котором выступили белорусские артисты, приглашенная звезда — Николай Басков и Александр Лукашенко. В том числе, привлекли и молодых талантов, и как раз с этим выступлением вышла заминка, передает tut.by
Сегодня молодая певица Стефания Соколова выложила в своем инстаграме возмущенный пост:
«Я отказалась петь на концерте. На видео неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись! Как это возможно? Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?»
Вот выступление, о котором идет речь:
А вот выступление самой Стефании, которое, как видно, состоялось ранее — 3 июля.
Стефания — финалистка шоу «Голос. Дети», лауреат международных вокальных конкурсов и премии президента. «Кто эта девочка?» из видео понять трудно: ведущий не объявил ее имя, его нет и в титрах.
13:03 18/09/2020
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