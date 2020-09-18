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"Думаю, Лукашенко захочет бежать из страны" NEXTA дал большое интервью Юрию Дудю

Популярный российский блогер Юрий Дудь поговорил с создателем телеграмм-канала NEXTA Степаном Путило.

"Думаю, Лукашенко захочет бежать из страны" NEXTA дал большое интервью Юрию Дудю



0:00 Что такое «белорусский дом»? 
3:27 Человек, который создал NEXTA  
7:47 Фейк про русский спецназ
9:17 Кто присел на уши Дудю? 
12:26 При чем тут группа ЛСП?
14:10 Почему белорусы перестали терпеть? 
19:58 Как попадают в NEXTA?
23:23 Кто их финансирует? 
26:36 Самая охраняемая вещь в редакции 
30:01 Оказавшись перед Лукашенко
33:38 Лукашенко правда расстреливал людей? 
37:54 NEXTA – это тоже пропаганда? 
41:22 Намеки на сжигание людей. Зачем?
43:37 NEXTA постоянно пишет, что режим скоро рухнет. Зачем? 
46:30 Зачем нужны журналисты 
48:21 Главные герои выпуска  
56:20 Коля Лукашенко - жертва или соучастник? 
1:00:57 Почему быть вне политики – стыдно 
1:03:22 Призывать к травле – это нормально? 
1:07:41 Чем NEXTA лучше Лукашенко?
1:09:52 Сколько. Ты. Зарабатываешь 
1:10:39 Зачем Польша помогает Беларуси?  
1:14:15 Путин и Лукашенко 
1:17:14 Объединение России и Беларуси все еще возможно? 
1:21:57 Опубликует ли NEXTA компромат на Тихановскую? 
1:24:46 Про Марию Колесникову 
1:27:01 «10 биткоинов, чтобы мне оторвали яйца»
1:30:33 «Политик сегодня есть, завтра его нет»  
1:32:07 В чем сила? 
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