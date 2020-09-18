











0:00 Что такое «белорусский дом»?

3:27 Человек, который создал NEXTA

7:47 Фейк про русский спецназ

9:17 Кто присел на уши Дудю?

12:26 При чем тут группа ЛСП?

14:10 Почему белорусы перестали терпеть?

19:58 Как попадают в NEXTA?

23:23 Кто их финансирует?

26:36 Самая охраняемая вещь в редакции

30:01 Оказавшись перед Лукашенко

33:38 Лукашенко правда расстреливал людей?

37:54 NEXTA – это тоже пропаганда?

41:22 Намеки на сжигание людей. Зачем?

43:37 NEXTA постоянно пишет, что режим скоро рухнет. Зачем?

46:30 Зачем нужны журналисты

48:21 Главные герои выпуска

56:20 Коля Лукашенко - жертва или соучастник?

1:00:57 Почему быть вне политики – стыдно

1:03:22 Призывать к травле – это нормально?

1:07:41 Чем NEXTA лучше Лукашенко?

1:09:52 Сколько. Ты. Зарабатываешь

1:10:39 Зачем Польша помогает Беларуси?

1:14:15 Путин и Лукашенко

1:17:14 Объединение России и Беларуси все еще возможно?

1:21:57 Опубликует ли NEXTA компромат на Тихановскую?

1:24:46 Про Марию Колесникову

1:27:01 «10 биткоинов, чтобы мне оторвали яйца»

1:30:33 «Политик сегодня есть, завтра его нет»

1:32:07 В чем сила?