Китайские ученые доказали, что очкарики реже болеют коронавирусом





Как отмечается, исследование проводили сотрудники Второй клинической больницы Наньчанского университета. Ученым удалось установить, что рецепторы ACE-2, которые в первую очередь захватывает коронавирус, находятся в глазах. Ношение очков защищает органы зрения от прямого попадания возбудителя COVID-19, тем самым риски заражения снижаются в несколько раз.





В ходе эксперимента были обследованы 276 пациентов с диагнозом COVID-19. Из них 30 (10,9%) носили очки. При этом никто из пациентов не носил контактные линзы и не делал коррекцию зрения. Более восьми часов в день очки носили 16 человек (5,8%). Исследователи также изучили данные, собранные за несколько десятилетий среди учащихся в возрасте от 7 до 22 лет в провинции Хубэй. Среди них очкариками были 31,5%. На момент публикации им исполнилось от 42 до 57 лет, это близко к среднему возрасту обследованных пациентов с коронавирусом.





Ученые подсчитали, что среди больных COVID-19 очкарики встречались в 5,4 раза реже, чем среди населения в целом.





"Наш вывод таков: пациенты с коронавирусом, которые каждый день носят очки в течение длительного времени, встречаются относительно редко. Это может говорить о том, что люди в очках менее восприимчивы к инфекции", – говорится в публикации.