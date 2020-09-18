Китайские ученые доказали, что очкарики реже болеют коронавирусом
Китайские ученые провели исследование и выяснили, что люди, которые носят очки, гораздо реже заражаются коронавирусом. О работе специалистов говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Ophthalmology, пишет mir24.tv.
Как отмечается, исследование проводили сотрудники Второй клинической больницы Наньчанского университета. Ученым удалось установить, что рецепторы ACE-2, которые в первую очередь захватывает коронавирус, находятся в глазах. Ношение очков защищает органы зрения от прямого попадания возбудителя COVID-19, тем самым риски заражения снижаются в несколько раз.
В ходе эксперимента были обследованы 276 пациентов с диагнозом COVID-19. Из них 30 (10,9%) носили очки. При этом никто из пациентов не носил контактные линзы и не делал коррекцию зрения. Более восьми часов в день очки носили 16 человек (5,8%). Исследователи также изучили данные, собранные за несколько десятилетий среди учащихся в возрасте от 7 до 22 лет в провинции Хубэй. Среди них очкариками были 31,5%. На момент публикации им исполнилось от 42 до 57 лет, это близко к среднему возрасту обследованных пациентов с коронавирусом.
Ученые подсчитали, что среди больных COVID-19 очкарики встречались в 5,4 раза реже, чем среди населения в целом.
"Наш вывод таков: пациенты с коронавирусом, которые каждый день носят очки в течение длительного времени, встречаются относительно редко. Это может говорить о том, что люди в очках менее восприимчивы к инфекции", – говорится в публикации.
09:44 18/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение