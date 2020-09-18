Даже социологи не ожидали. Как белорусы повзрослели за одно лето

А ведь еще два года назад социологические исследования показывали, что белорусы ценят стабильность, не желают решать ничего сами, перекладывая ответственность на власти. Они боятся перемен и риска и с подозрением относятся к окружающим.





Другое исследование – национальной идентичности, которое проводилось среди лидеров мнений и активных представителей гражданского общества – показало в прошлом году не менее плачевные результаты. На просьбу охарактеризовать белорусов в сравнении с представителями другой национальности, респонденты отвечали: памяркоўныя, безответственные, неактивные.





«Еще в мае, на презентации этих, казалось бы, неожиданных, результатов, аудитория отвечала нам: да, все именно так и есть», - вспоминает автор исследований, социолог BEROC Дарья Урбан.





«Но что мы видим теперь? Белорусы демонстрируют совершенно иные ценности и качества. Думаю, сейчас, если бы я опрашивала тех же самых людей, они бы охарактеризовали белорусов совершенно иначе. Слово, которое я сегодня чаще всего слышу о белорусах, – это «невероятные». И такое перевоплощение произошло за считанные месяцы», - сказала эксперт.





Белорусы почувствовали, что уже годами варятся в горячей воде





Резкие изменения в общественном организме встречаются редко, однако они возможны. Бывает, что вдруг происходит нечто неординарное. А бывает, что некий раздражитель существовал всегда, он медленно накапливался и развивался вместе с обществом, и его раньше никто не замечал.





«Если лягушку бросить в кипяток, она выскачет. Но если воду нагревать медленно вместе с лягушкой, она не заметит, как сварится, - приводит пример Дарья Урбан. – В социуме происходит то же самое. Можно очень долго вариться в какой-то раздражающей ситуации и принимать ее как данность. Но есть момент, в который либо чаша переполняется, либо слишком много за раз воды плеснули, либо «черный лебедь» приплыл. Что-то помогает людям заметить, что кругом кипяток и они в котле. То, что годами казалось нормальным, перестает таким казаться».





Коронавирус заставил общество повзрослеть





Поведение властей во время эпидемии заставило белорусов избавиться от патернализма и надежды, что государство решит за них все проблемы. Люди начали объединяться и добровольно помогать друг другу: изготавливать маски, возить еду, жертвовать деньги.





«Негативная реакция государства этому способствовала. Если бы люди считали, что все в порядке и ситуация под контролем, им бы не пришлось брать дело в свои руки», - считает социолог.





Это был первый шаг. Потом появились яркие личности, заявившие о президентских амбициях. И люди стали активно записываться в инициативные группы и ставить за них свои подписи.









С того времени произошло много трагических событий, которые лишь подстегивали общественную трансформацию.





«Евреям понадобилось 40 лет блуждания по пустыне, чтобы последний, кто помнил рабство, умер. Это классическая история того, как меняются сложные установки в голове. Они долго меняются, - подчеркнула Дарья Урбан. — Когда я первый раз получила результаты по исследованию ценностей, я смотрела на них, и мне было грустно. Я не понимала, как из этой точки можно сдвинуться. И вот оно произошло. Мгновенно. Цена конечно велика, это было больно. Но либо 40 лет, либо так».





Белорусы стали улыбаться друг другу





Раньше опросы показывали крайне низкий уровень доверия белорусов к окружающим. Каждый был сам за себя в окружении врагов или равнодушных. Внезапно белорусы стали выходить во двор и объединяться в сообщества в своих районах. И в рамках своего сообщества они берут на себя ответственность и решают проблемы. «Это черта развитой, взрослой нации, которая поднялись сразу на несколько ступеней выше», - сказала эксперт.





«В моем доме 19 этажей, живет много людей. У нас есть жилтоварищество. И много лет председатель пытался построить коммуникацию между людьми. Но люди друг друга не видели и не слышали. Сейчас дом объединился в чат и решил вопросы, которые накопились за многие годы. Сейчас все поняли, насколько приятна эта бескорыстная инициативность. Это дает больше результата, чем сидеть и жаловаться или обращаться в ЖЭС».





Государство не признает, что ребенок вырос и хочет жить самостоятельно





Местные сообщества в городах и даже поселках дружно выходят на протест, заявляя режиму о своих новых потребностях. Но режим не хочет замечать изменений, произошедших в обществе. «Государство общается с белорусами образца 2018 года. Оно ведет себя, как маленький ребенок, который закрывает глаза в надежде, что так исчезнет все то, что его пугает», - отметила Дарья Урбан.





Властная номенклатура не верит в способность граждан на самостоятельное действие, объясняя все новое влиянием внешних сил. Она мыслит общество не как субъект, а как объект, которым непременно должен кто-то руководить. «Государство привыкло видеть мир в вертикальной позиции. И не хочет признавать, что в стране возникло гражданское общество, с которым нужно общаться на равных», - полагает эксперт.