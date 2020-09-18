Литва и Польша не останавливали движение на границе с Беларусью, информации о возможных изменениях или ограничениях от белорусских служб пока не поступало.





Об этом сообщил BNS глава Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас.





Он отметил, что связался с коллегами из польской пограничной службы и они тоже подтвердили, что движение на их границе идет в обычном режиме.





Глава литовских пограничников добавил, что им удалось связаться и с белорусскими коллегами и они пока не знают никакой информации о каких-либо ограничениях на въезд или выезд из Беларуси.









В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире литовского национального радио LRT заявил, что своим заявлением Лукашенко пытается «любой ценой продемонстрировать наличие некоей угрозы» и хочет переложить ответственность за кризис в Беларуси на другие страны.





Напомним, Лукашенко 17 сентября объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой. Также самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что усилит границу с Украиной.