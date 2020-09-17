В нейтральной зоне между белорусской и украинской границами паломники устроили целый импровизированный концерт и спели также свои песни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).





Несмотря на блокирование передвижения, хасиды не стали винить в этом Украину, отметив, что понимают сложную ситуацию, сложившуюся в результате пандемии коронавируса.





В знак своих дружественных намерений они также несколько раз проскандировали "Слава Украине!" и заявили, что поддерживают президента Украины Владимира Зеленского.













"Мы хотели показать всем украинцам, что мы любим Украину! И мы понимаем, что закрытие границ – это не вина Украины, а вина коронавируса, мировой проблемы. Поэтому мы говорим всем, что мы любим Украину. Слава Украине!" – сказал глава хасидской общины Умани Ехиэль Штерн.





В свою очередь, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман отметил, что было бы правильно пустить хасидов помолиться в Умани.





"Я посмотрел это радостное, интересное видео. Я думаю – вот настоящие патриоты Украины! Они с радостью делают дружбу между Израилем и Украиной. Я думаю, что именно этих настоящих патриотов Украины нужно пустить в Умань помолиться – с осторожностями, со всеми законными моментами. Эти люди во всем мире сделают Украине большой-большой почет", – считает он.





Однако депутат Кнессета, глава Министерства высшего образования и Министерства водных ресурсов Израиля Зеев Элькин призвал евреев-хасидов, надеющихся попасть в Украину через Беларусь, вернуться домой.





"Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть в Украину через Беларусь или Молдову, 17 сентября утром украинские власти пришли к отрицательному окончательному ответу.





Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы. Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать правила изоляции по возвращении. С Новым годом", – написал он в Twitter.





Напомним, Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.





На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.





Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.





В частности, 15 сентября один из паломников попытался незаконно попасть на территорию Украины в обход пункта "Новые Яриловичи". Он получил запрет на въезд в Украину на пять лет.





Для обеспечения порядка пограничники перекрыли дорогу военной техникой.





Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, выступил за пропуск в Украину паломников-хасидов.





Однако в Офисе президента призвали власти Беларуси не распространять ложные заявления, чтобы не накалять обстановку.





17 сентября советник министра внутренних дел Михаил Апостол подчеркнул, что власти Украины не будут делать исключение для паломников-хасидов и не отменят запрет на въезд, введенный до конца сентября.





Правда, стоит отметить, что этот запрет в связи с политической ситуацией в нашей стране, не распространяется на белорусов.