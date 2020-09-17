Будет учиться дома? Коли Лукашенко нет в списках гимназии при МГУ

"Нет, это не правда, ничего подобного", – сказали в гимназии.





В этом году Коля Лукашенко окончил девятый класс Острошицкой средней школы и июне поступил в лицей БГУ, где собирался учиться по профилю "биология".





Однако перед началом учебного года стало известно, что его документы забрали из лицея. Вскоре после этого появилась информация, что он будет учиться в России.





Кстати, накануне сообщилось, что из лицея БГУ ушли и две внучки Александра Лукашенко – Анастасия и Дарья.











