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Будет учиться дома? Коли Лукашенко нет в списках гимназии при МГУ

Младший сын Александра Лукашенко Николай не учится в гимназии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат учреждения образования.

"Нет, это не правда, ничего подобного", – сказали в гимназии.

В этом году Коля Лукашенко окончил девятый класс Острошицкой средней школы и июне поступил в лицей БГУ, где собирался учиться по профилю "биология". 

Однако перед началом учебного года стало известно, что его документы забрали из лицея. Вскоре после этого появилась информация, что он будет учиться в России.

Кстати, накануне сообщилось, что из лицея БГУ ушли и две внучки Александра Лукашенко – Анастасия и Дарья.
Источник: sputnik.by
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