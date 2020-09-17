В Наталью стреляли преднамеренно, с 10 метров - целились в колено (чтобы сделать инвалидом?), однако уголовное дело до сих пор не возбуждено. Наталья же, несмотря на то, что уже выписана из больницы, до сих пор не может согнуть ногу.





Почему молчит следствие? Своим мнением с «Белорусским партизаном» поделился бывший следователь прокуратуры афганец Олег Волчек.





- Девушка была обозначена как журналист, она была в синей жилетке с надписью "Пресса", но бойцы спецподразделения прострелили ей ногу. В случайности не верю, поскольку это были бойцы элитного подразделения, которые не делают случайных выстрелов. Есть видео, как сотрудник стреляет в журналистку.









Какие нужны еще доказательства, чтобы возбудить уголовное дело по факту превышения служебных полномочий по статье 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь? Ни прокурор, ни следователь до сих пор не возбудили уголовное дело.





Наталья получила огнестрельное ранение. Но она не признана потерпевшей по делу, а значит не может претендовать на материальную компенсацию от государства, поскольку не установлена вина сотрудника силового ведомства, который причинил ей вред здоровью.





Но за то мы видим, как быстро Cледственный комитет возбуждает уголовное дело в отношении девушки, которая сорвала маску человеку в непонятной форме, без знаков подтверждения, что это представитель правоохранительных органов. Вот тут и не потребовалось большой и кропотливой следственной проверки.









Я надеюсь, что всё же уголовное дело будет возбуждено, поскольку другого решения нет, когда в против безоружного человека и профессионального журналиста применяют оружие.



