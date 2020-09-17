Простить? Минчанин стал инвалидом от взрыва светошумовой гранаты

Ночью 10 августа Георгий Сайковский возвращался домой возле метро "Пушкинская" в Минске, передает Свабода.



Когда до подъезда оставалось 200 метров, у него под ногами взорвалась светошумовая граната. Люди помогли добраться до больницы.





Утром парень понял, что после операции у него фактически не осталось стопы. Впереди у Георгия трудный процесс реабилитации.



