Простить? Минчанин стал инвалидом от взрыва светошумовой гранаты
32-летний житель Минска потерял часть стопы после взрыва светошумовой гранаты
Ночью 10 августа Георгий Сайковский возвращался домой возле метро "Пушкинская" в Минске, передает Свабода.
Когда до подъезда оставалось 200 метров, у него под ногами взорвалась светошумовая граната. Люди помогли добраться до больницы.
Утром парень понял, что после операции у него фактически не осталось стопы. Впереди у Георгия трудный процесс реабилитации.
15:00 17/09/2020
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