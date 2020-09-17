ООН: ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля
По словам генсека ООН, люди зря возлагают надежды на вакцину от коронавируса.
Генеральный секретарь ООН заявил о том, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля. По его словам, вспышка приобретает катастрофических масштабов, сообщает пресс-служба ООН.
"Вспышка выходит из-под контроля", – сказал Антониу Гутерриш, что вскоре число жертв COVID-19 превысит отметку в 1 млн человек.
Гутерриш отметил, что многие возлагают надежды на вакцину от коронавируса, и в то же время подчеркнул, что от пандемии нет панацеи.
"Одна вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", – сказал Гутерриш.
Вакцина от коронавируса, созданная учеными медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе, показала наибольшую эффективность. Но она еще проходит заключительный этап испытаний.
На этой же стадии находятся вакцины, разрабатываемые в Германии и Китае.
Российская же вакцина прошла лишь второй этап и пока результаты ее сомнительные, в том числе и по мнению ряда российских специалистов.
Однако эту вакцину, несмотря на ее явную небезопасность, Путин с Лукашенко решили испытать на белорусах.
Сейчас Минздрав ищет добровольцев.
"Белорусский партизан"
10:51 17/09/2020
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