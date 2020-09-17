ООН: ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля





Генеральный секретарь ООН заявил о том, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля. По его словам, вспышка приобретает катастрофических масштабов, сообщает пресс-служба ООН.





"Вспышка выходит из-под контроля", – сказал Антониу Гутерриш, что вскоре число жертв COVID-19 превысит отметку в 1 млн человек.





Гутерриш отметил, что многие возлагают надежды на вакцину от коронавируса, и в то же время подчеркнул, что от пандемии нет панацеи.





"Одна вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", – сказал Гутерриш.





Вакцина от коронавируса, созданная учеными медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе, показала наибольшую эффективность. Но она еще проходит заключительный этап испытаний.





На этой же стадии находятся вакцины, разрабатываемые в Германии и Китае.





Российская же вакцина прошла лишь второй этап и пока результаты ее сомнительные, в том числе и по мнению ряда российских специалистов.





Однако эту вакцину, несмотря на ее явную небезопасность, Путин с Лукашенко решили испытать на белорусах.





Сейчас Минздрав ищет добровольцев.