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ООН: ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля

По словам генсека ООН, люди зря возлагают надежды на вакцину от коронавируса.


Генеральный секретарь ООН заявил о том, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля. По его словам, вспышка приобретает катастрофических масштабов, сообщает пресс-служба ООН.

"Вспышка выходит из-под контроля", – сказал Антониу Гутерриш, что вскоре число жертв COVID-19 превысит отметку в 1 млн человек.

Гутерриш отметил, что многие возлагают надежды на вакцину от коронавируса, и в то же время подчеркнул, что от пандемии нет панацеи.

"Одна вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", – сказал Гутерриш.

Вакцина от коронавируса, созданная учеными медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе, показала наибольшую эффективность. Но она еще проходит заключительный этап испытаний.

На этой же стадии находятся вакцины, разрабатываемые в Германии и Китае.

Российская же вакцина прошла лишь второй этап и пока результаты ее сомнительные, в том числе и по мнению ряда российских специалистов. 

Однако эту вакцину, несмотря на ее явную небезопасность, Путин с Лукашенко решили испытать на белорусах. 

Сейчас Минздрав ищет добровольцев. 
"Белорусский партизан"
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