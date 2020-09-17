Момент его задержания попал в кадры "Нашей Нивы" и TUT.BY.





черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг средней степени, перелом носа и множественные гематомы по телу. Студент из Минска рассказал « После поездки в «бусе без номеров» с людьми в оливковой форме и балаклавах парень попал в больницу, где ему диагностировалиСтудент из Минска рассказал « Весне », что с ним происходило после задержания на "Площади Победы" и до того, как попал в больницу.









"Мы про тебя все знаем, ты координатор из Польши"

«Около половины шестого я стоял возле метро и смотрел на телефоне карту, я собирался идти к друзьям. В это время рядом было много журналистов. Как я потом узнал, в городе как раз закончился Марш. И в момент, когда я поднял голову от телефона, ко мне подбежали люди в оливковой форме и балаклавах и ударили в нос. В бус без номеров меня поволокли с разбитым носом, шла кровь.





Меня как только положили на пол в бусе начали бить ногами. Мне сразу прилетело несколько ударов в лицо. Били кулаками. Сразу сказали: «Все, мы про тебя все знаем, ты координатор из Польши». Говорили какими-то общими фразами. Было видно, что пытаются запугать. Ничего конкретного не предъявляли, говорили, что они якобы давно выслеживали меня. Настаивали, чтобы я в чем-то сознался.





Пытались запугать меня психологически, чтобы я признал, что я какой-то координатор. При этом били в ногу, в лицо, по голове, по спине. Хотя я уже не помню, как меня били по спине, только потом нашел синяки у себя. Не чувствовал этого из-за боли и шока, наверное.





В бусе меня положили на пол между сидениями. Из задержанных я был там только один, а силовиков пять. Телефон, который оставался у меня в правой руке, я выключил и закинул под сидения. Они потом нашли его и сказали: «Смотри, какой хитрый, думал не найдем», и снова били. Сказали, что я «хорошо подготовлен», раз выключил телефон.





Потом начали «выбивать» пароль. Требовали угрозами и запугиваниями. Я не говорил пароль от телефона, на что они отвечали, что я якобы «наркоман под дозой». Били постоянно, я кричал от боли, пытались ломать ногу. Пытались разблокировать телефон моим отпечатком пальца.





Тыкали мой палец в металлическую штучку на чехле телефона, который предназначен для магнита в авто. Когда они поняли, что это не «сканер пальцев», то начали тыкать мои пальцы в камеру.





"Другие силовики начали стягивать с меня шорты и трусы"

Потом в какой-то момент "главный", который сел спереди буса, достал дубинку и сказал: «Знаешь, куда тебе ее сейчас засунем, если ты не скажешь пароль? И в глотку, и изнасилуем. Ну давайте, пацаны, начинаем». В это время другие силовики начали стягивать с меня шорты и трусы. Я отбивался, как мог. Надеялся, что они перестанут. Так и произошло. Все обошлось запугиваниями. Было страшно и неприятно, но я пытался сохранять хладнокровие, насколько это возможно в данной ситуации.





Пугали уголовным делом и сроком на пять лет. Спрашивали: «Ну что, плохо тебе жилось до этого?» Я им пытался донести, что я не участвовал в митингах, не выкрикивал лозунги, что подтверждает место моего задержания. Однако, чем более аргументированно я пытался объяснить им свою невиновность, тем больше они злились и били меня.





В какой-то момент надели на руки стяжку и затягивали все больше и больше. От постоянных избиений мне становилось не по себе. В бусе я уже был потерял сознание или был близок к этому. Меня сразу полили водой. Я услышал: «Ребята-ребята, не бейте пока, подождите».





Видимо, у них все-таки какие-то границы есть. Хотя не уверен, можно ли назвать это границами с моим диагнозом и другими историями похищений. Никак, кроме как похищения, это не назовешь, это грубое нарушение прав человека.





В какой-то момент мы остановились, я услышал: «Пацаны, вытрете его». Все это время у меня кровь из носа хлестала. Они вытирали меня моей же кофтой, поливали водой.





Потом посадили меня на край порога выхода из буса. В это время ко мне подошел сотрудник с камерой и начал задавать вопросы: «Что ты координировал? Давай признавайся!» На что я сказал, что я ничего не координировал, я просто шел.





#1#

«А давайте его без детей оставим»

Потом вернулись в машину и опять начали ездить по городу. Водитель мне сказал: «Ты же понимаешь, что мы можем так ездить сколько угодно?» Избиения, запугивания, угрозы при этом продолжались. Например, говорили: «Такие твари, как вы, будете резать потом наших детей». Они жаловались, что на них идет большое давление.





Был момент, когда я пытался с ними поговорить по-человечески, на что они отреагировали все однозначно: «Ты что, с*ка, нас записываешь?» Начали бить, раздевать и искать какой-то микрофон, на который я их якобы записывал. Говорили, что если я все же их записывал, то они меня найдут. Они очень боятся, чтобы их никто никак не записал.





Читали новости в телефоне, обсуждали, смеялись: «Слышали, пацаны, нам осталась неделя, чтобы уволиться из силовых структур, иначе нам конец». Все посмеялись. Видно, что они искренне верят в госпропаганду про «координаторов из Литвы и Польши».





Спрашивали, есть ли у меня девушка. Когда я сказал, что нет, то начали называть «заднеприводным». Опять начали угрожать изнасилованием. Сказали: «А давайте его без детей оставим!» Начали избивать, благо, били не туда.





На мне были электронные часы Samsung. Силовики сняли их и стали смотреть контакты. Спрашивали про некоторые контакты, почему так сохранены. Когда увидели номер адвоката, то опять начали обвинять меня, что я «подготовлен, был готов к этому, координатор».



«Если не скажешь пароль, то ты отсюда не выйдешь»

Меня доставили в РУВД Первомайского района. Когда я шел в здание, то хромал, потому что силовики отбили мне ногу. Они кричали, чтобы я не хромал. Силовики сказали мне, что это я сам упал, когда они задерживали меня. В РУВД спросили у силовиков, сопротивлялся ли я, на что они сказали, что сам упал вначале.





Сотрудники милиции в отделении тоже угрожали мне. Один з них сказал: «Что, пацаны, пароль от телефона не говорит? А дубинка не помогает? Ничего, паяльник в зад поможет».





В самом отделении силовики осторожничают в своих действиях. Возможно, потому что камеры там висят. Угрозы шептали на ухо. Например: «Если не скажешь пароль, то ты отсюда не выйдешь». Часто на ноги мне там наступали. Но, когда хватали за волосы и били в затылок, то останавливали друг друга: «Тише, тут не бей».





Когда звонили дежурному на телефон и, видимо, спрашивали, доставляли ли кого-то в Первомайское, он отвечал: «Сюда никого не привозили, никого не доставляли». При этом, там было точно две девушки, которых тоже обвиняли в участии в митинге. Но их силовики не трогали, наоборот – шутили и заигрывали с ними.





Когда меня повел один из сотрудников в туалет, то спросил: «Тебя когда-нибудь макали в унитаз головой? А хочешь?» Мне так руки сжали стяжкой тогда, что я не мог даже руки сделать «лодочкой», чтобы умыться. Я не мог руки сжать, из них постоянно вытекала вода.





Меня вытирали капюшоном моей же кофты. Попытки запугивания были постоянно. Я часто просил врача, часто говорил, что мне плохо. На это они отвечали: «Скажи пароль – будет врач». Часто играли в «хорошего и плохого копа», причем, это мог делать один и тот же человек: сразу бить, а потом уверять, что все хорошо.





"В сознание меня приводили антисептиком"

В то время, как меня силовики били, запугивали, угрожали, на ноги наступали, за волосы держали, милиционеры из Первомайского РУВД даже не смотрели в мою сторону и не подходили. Они просто бездействовали.





В РУВД силовики и милиционеры пытались узнать мой пароль от телефона. Были фразы: «Вот у нас очень хорошие хакеры, они твой телефон взломают, так что, если ты не скажешь сейчас по-хорошему, то будет по-плохому».













"Попросили, чтобы скорая ехала быстрее и с мигалками"

Когда силовики уезжали из РУВД, то сказали милиционерам не вызывать мне скорую помощь, так как я якобы симулянт. В сознание меня приводили антисептиком: брызгали на руки, на ватку и на виски. В бусе и в милиции еще давили на челюсть, чтобы привести меня в сознание.





В РУВД принесли мне шарфик пробрызганный чем-то, говорили «Дыши-дыши». Но я все слабее и слабее воспринимал информацию извне. Скорую все таки вызвали после того, как увидели, что я уже еле сижу на стуле, сваливаюсь.





Попросили, чтобы скорая ехала быстрее и с мигалками, а меня в это время держали, чтобы я не упал. Когда вызвали скорую, то меня положили на пол, и смотрели, чтобы со мной нормально было все.





Когда приехала скорая, то милиционеров интересовало, не симулирую ли я. Врачи сказали, что нужно забирать меня. Милиционеры в это время пытались дозвониться своему начальнику, чтобы спросить у него, забирать ли мой телефон.





Потом сотрудники милиции сказали, что если сейчас не скажу пароль, то потом мне придется возвращаться в это отделение. Однако ответить у меня не было сил, я просто лежал в полусознании. В итоге, мне бросили мой порванный рюкзак, который был весь в крови, и телефон».





Парень теперь находится на лечении в больнице. Врачи поставили ему диагноз: черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг средней степени тяжести, перелом носа, множественные гематомы и повреждения по телу.