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"Никто не обязан доказывать свою невиновность". Адвокаты выступили против незаконных действий силовиков

Белорусские адвокаты записали видеообращение, в котором осудили нарушение законов в судах, насилие силовиков и аресты Максима Знака и Ильи Салея.

"Никто не обязан доказывать свою невиновность". Адвокаты выступили против незаконных действий силовиков
«Наши коллеги Максим Знак и Илья Салей арестованы. Они выполняли свои профессиональные обязанности, они действовали исключительно в рамках закона и в правовом поле. На их месте может оказаться каждый из нас. Максим Знак и Илья Салей должны быть на свободе», — говорится в обращении.

Заявление подписали 79 адвокатов.

«Мы адвокаты и мы белорусы. Мы не носим балаклавы и не скрываем свои имена. Мы помогаем людям, − говорится в обращении. − Но сейчас 

мы столкнулись с грубым нарушением закона. 

Нам не позволяют увидеться с гражданами, которые задержаны, нас не уведомляют о времени и месте рассмотрения административных дел в суде. 

Нам не позволяют фотографировать материалы дела и не обращают внимания на грубые ошибки. 

В судах опрашивают сотрудников в масках и считают, что это законно. Наших граждан наказывают административными арестами, содержат в тяжелых условиях, избивают, угрожают увольнениями и СОПом. Но это − не по закону».

«Вы имеет право на конфиденциальное общение со своим адвокатом, где бы вы ни находились. 

Вы имеете право на защитника с момента задержания. 

Никто не должен доказывать свою невиновность. 

Противодействие оказанию правовой помощи запрещается. 

Мы не устанем стучаться в закрытые двери СИЗО, ЦИП, ИВС и РУВД, пока нас туда не пустят. Мы не устанем писать жалобы на незаконные действия и решения. 

Мы будем заявлять ходатайства и отводы судьям. 

Мы не перестанем добиваться наказания виновных и освобождения невиновных. 

Мы будем требовать соблюдения закона и прав граждан, пока правда не победит. 

Мы будет делать свое дело, несмотря ни на что», − заявляют адвокаты.


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Источник: telegraf.by
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