В Гомеле глухонемого парня судили за то, что он «громко выкрикивал лозунги»
16 сентября суд Железнодорожного района Гомеля оправдал 23-летнего инвалида по слуху. По версии милици, парень «активно участвовал в несанкционированном митинге, громко выкрикивал лозунги».
Про задержание и суд журналистам Радио «Свобода» рассказала мать парня — сам он говорит мало и плохо.
По словам женщины, 12 августа в центр Гомеля ее сына избил ОМОН, когда он ждал на остановке транспорт.
«Он указывал на слуховой аппарат, что не слышит, пытался что-то хоть объяснить, но его начали бить — по ногам, по лбу...», — рассказывает она.
Женщина говорит, у ее сына больное сердце, плохое зрение и слух.
Милиция заявляла, что парень «активно участвовал в несанкционированном митинге, громко выкрикивал лозунги», но суд счёл вину задержанного недоказанной.
09:38 17/09/2020
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