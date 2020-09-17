Про задержание и суд журналистам Радио «Свобода» рассказала мать парня — сам он говорит мало и плохо.





По словам женщины, 12 августа в центр Гомеля ее сына избил ОМОН, когда он ждал на остановке транспорт.





«Он указывал на слуховой аппарат, что не слышит, пытался что-то хоть объяснить, но его начали бить — по ногам, по лбу...», — рассказывает она.





Женщина говорит, у ее сына больное сердце, плохое зрение и слух.





Милиция заявляла, что парень «активно участвовал в несанкционированном митинге, громко выкрикивал лозунги», но суд счёл вину задержанного недоказанной.