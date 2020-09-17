Как собраться с соседями во дворе так, чтобы не нарушить закон?





Однако сбор соседей на площадке во дворе власти могут трактовать как массовое мероприятие со всеми вытекающими. Подобной позиции придерживается глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша.





15 сентября он провел выездной прием граждан, о котором написала «Наша Нiва».





— Если вы просто собираетесь с соседями, то я только за, — сказал Дмитрий Петруша. — Но не надо переходить границу. Я считаю, что если собираются 50 человек, то это уже массовое мероприятие, особенно если есть какой-то организатор или ведущий концерта. Поэтому нужно обращаться в Мингорисполком и в соответствии с законодательством подавать заявку.





За разрешением на проведение массовых мероприятий на территории города Минска нужно обращаться в Минский горисполком.





— Уведомление на проведение митинга или иного массового мероприятия в разрешенных городскими властями местах подается в письменной форме за 10 дней, на иной территории — за 15. К нему прилагаются копии заключенных договоров об охране общественного порядка, медицинском обслуживании, а также уборке территории с территориальным органом внутренних дел, учреждением здравоохранения и организацией, осуществляющей уборку территории. Не позднее чем за 5 дней до даты проведения массового мероприятия Минский горисполком сообщает организатору о принятом решении — разрешении либо запрете массового мероприятия. Решение может быть обжаловано в судебном порядке, — прокомментировали «Комсомолке» в Мингорисполкоме механизм подачи и рассмотрения заявок на проведение массовых мероприятий.









С учетом действующего белорусского законодательства массовым мероприятием можно признать собрание жильцов дома на улице.





— Вместе с тем должны быть определенные условия: оно должно быть заранее запланировано, то есть, если в домовом чате люди пишут «давайте соберемся, встретимся в такое-то время в нашем дворе, обсудим те вопросы, которые нас волнуют», это можно расценивать как собрание. А собрание — один из видов массового мероприятия, равно как и как митинг или пикетирование, — пояснил «Комсомолке» юрист Дмитрий Лабазинский. — Еще один момент: собрание должно быть организовано, то есть, если люди вышли на улицу, случайно встретились, начали между собой разговор, это не будет считаться массовым мероприятием. Но когда есть человек, инициировавший встречу, который подал идею и все к ней прислушались и собрались в определенном месте (даже во дворе), то это массовое мероприятие.





— А есть ли в законодательстве точная цифра, после которой мероприятие считается массовым?





— Закон цифры не называет, но более одного человека - это массовое мероприятие, к которому предъявляются соответствующие требования: граждане должны организовать присутствие представителей МВД, скорой помощи, пожарных и пр. Организовать и, разумеется, оплатить все возникающие в связи с этим расходы.