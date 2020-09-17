Пересмотрена история формирования Солнечной системы





Согласно новым данным, бомбардировка метеоритами внутренних планет происходила раньше, чем считалось, была менее интенсивной, но более продолжительной. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.





Исследователи изучили метеориты с Весты, второго по величине астероида в Солнечной системе после Цереры, в том числе проанализировали изотопный состав пород. Оказалось, что Веста подвергалась интенсивной бомбардировке космическими телами 4,4-4,15 миллиарда лет назад. Это произошло раньше предполагаемого времени поздней тяжелой бомбардировки, которое было определено по лунным породам, добытым во время миссий программы “Аполлон” в 1970-х.





Предполагалось, что поздняя тяжелая бомбардировка произошла примерно 4,1-3,8 миллиарда лет назад. Считается, что в этот период образовалось большинство кратеров на Луне, Марсе, Меркурии, Венере и Земле. Это могло произойти из-за смещения орбит газовых гигантов, в результате чего многие объекты из пояса астероидов перешли во внутренние области Солнечной системы.