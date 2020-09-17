Отметим, что за год (с 1 мая 2019 по 1 мая 2020) в Беларуси из жизни ушло 1444 ветеранов Великой Отечественной войны (с инвалидами Великой Отечественной войны).





Минтруда, однако, опровергло эту информацию. Ведомство объяснило ошибку интернет-ресурсов тем, что они спутали «ветеранов Великой Отечественной войны» и «участников Великой Отечественной войны». Первых, сообщает Минтруда, на 1 июля было 4469, а вторых — 2639. Именно вторую цифру приняли за «количество ветеранов».

Минтруда, однако, не исправило собственной таблицы, из которой пошла ошибка.



Напомним, что в июне 2020 года, по данным ООН, количество смертей в Беларуси на 3753 случая превысило прошлогодние показатели. Этот вспелеск смертности также никак не комментируется.





Напомним, 9 мая в Беларуси прошел парад Победы, несмотря на то, что ВОЗ посоветовала отменить все массовые мероприятия в стране.





Александр Лукашенко, который объяснил, почему он принял решение не отменять мероприятие из-за пандемии.









«...Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов... Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы бы поступили бы также!», — заявил Лукашенко.





Белорусская организация ветеранов также заявила, что необходимости переносить Парад Победы с 9 мая на другую дату в связи с коронавирусной инфекцией в Беларуси нет.





«Ситуация позволяет провести парад 9 мая» - заверили в ветеранской организации.



