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«Через мир, диалог и избегая любого насилия». Новый Апостольский нунций обратился к верующим Беларуси

Во время своего епископского посвящения, которое состоялось 16 сентября, архиепископ Анте Йозич обратился со словами приветствия к католикам Беларуси, которая, как он отметил, «сейчас переживает сложные времена», пишет catholic.by.

«Через мир, диалог и избегая любого насилия». Новый Апостольский нунций обратился к верующим Беларуси
Апостольский нунций в Беларуси пообещал свое «молитвенное содействие» для решения всех проблем страны «посредством мира, диалога и солидарности, избегая любого насилия».

«Молюсь Деве Марии, чтобы всегда вдохновляла вас, помогала в тяжелые моменты вашей жизни», — сказал иерарх.

Епископское посвящение, которое состоялось в Солине (Хорватия), совершил госсекретарь Папы Франциска кардинал Пьетро Паролин.

Папа Франциск назначил Анте Йозича Апостольским нунцием [послом Ватикана] в Беларуси 21 мая.

Апостольскими нунциями в Беларуси в разное время были колумбиец Габриэль Монтальво, итальянец Агостино Маркетто, словенец Иван Юркович, словак Доминик Грушовский, хорват Мартин Видович, итальянец Клаудио Гуджеротти, венгр Габор Пинтер.

Анте Йозич — хорват. 2 февраля 2019 года Папа Римский назначил его апостольским нунцием в Кот-д'Ивуаре и титулярным архиепископом Циссы (историческое епископство на полуострове Истрия в Хорватии). Посвящение в епископы дважды откладывали: в апреле 2019 года он попал в автомобильную аварию, потом посвящение перенесли вследствие пандемии.
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