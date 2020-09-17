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В Беларуси скорректированы правила охоты. Что изменилось

В Беларуси скорректированы правовые аспекты в сфере охоты. Соответствующий указ 16 сентября подписал Александр Лукашенко.


Теперь появилось два отдельных документа: Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства.

Согласно обновленным Правилам охоты, не будет требоваться карточка учета нарушений, которая прилагалась к государственному удостоверению на право охоты.  Пользователи охотничьих угодий смогут исправлять ошибочные записи в разрешениях на добычу животных во время охоты.

Также по обновленному законодательству разрешается заниматься безоружейной охотой с 16 лет (раньше – с 18). Документом уточняются сроки и способы охоты на животных некоторых видов. Появились и механизмы регулирования объемов добычи мигрирующих гусей и уток, а также животных ненормируемых охотничьих видов, среди которых водоплавающая и полевая пернатая дичь, а также пушные звери.

Обновления есть и в Правилах ведения охотничьего хозяйства. Теперь охотпользователь обязан предоставлять охотникам информацию о границах угодий, порядке реализации и цене охотничьих путевок, об особенностях организации охоты. Сняты отдельные ограничения по созданию вольеров на территории лесного фонда для развития охотничьего туризма. При этом в штате охотопользователя должен быть человек со специальной профессиональной подготовкой в области ведения охотничьего хозяйства или с опыт работы в этой сфере от пяти лет.

Указом увеличиваются сроки действия разрешения на ношение и хранение охотничьего оружия и медицинской справки о состоянии здоровья для получения и продления разрешения на хранение и ношение гражданского оружия до пяти лет.
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